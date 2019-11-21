藍綠輸贏50萬票！「只要高高屏、台南小輸或打平」　他曝：韓國瑜就會贏

▲潘恒旭接受電台專訪。（圖／《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者邱茀濱／綜合報導

距離2020大選剩下不到2個月，韓國瑜競選辦公室活動總監潘恆旭20日接受電台專訪，表示韓國瑜其實只有在高高屏及台南的選情落後，其他地區都是領先的，所以他們若能在高雄取得勝利，那韓國瑜就能贏得2020總統大選。不僅如此，他還直言這次選戰相當激烈，輸贏大概就在50萬票左右。

潘恆旭接受《周玉蔻嗆新聞》時指出，選戰策略會議都是韓國瑜主持，且一週至少兩次，基本上他們大部分都是用Line群組，但有必要開會的話固定參與的就會有孫大千、許淑華、林國正等人。

潘恆旭說明，目前看起來，他們在雲林以北、中彰投、桃竹苗、雙北、外島、東台灣其實都是領先的，就只輸在高高屏以及台南地區，原因就在於，高雄有些人對於韓國瑜當市長沒滿1年就跑去選總統不滿，會認為「你是落跑市長」，但這些人不了解的是，「韓國瑜是為了讓高雄更好，才去選總統」。

▲潘恆旭預估明年選戰輸贏在50萬票左右。（圖／翻攝周玉蔻嗆新聞）



他接著說，未來1個月，包括12月21日韓營將在高雄辦「挺韓大遊行」，也會試圖在1個月內，讓高雄人知道這1年來高雄的改變，高雄在這1年到底有沒有變得比較好，去喚醒人們對於高雄去年的初衷和感覺，所以其實只要高高屏及台南地區小輸或打平，韓國瑜就會贏。

不過，潘恆旭也直言今年的大選其實非常的激烈，他預估輸贏在50萬票左右，光看蔡英文會挑前行政院長賴清德當副手，「就知道她不認為這場選戰是輕鬆的」。此外，他還說，韓國瑜的傾聽之旅所到之處滿滿都是人，只有約10分之1的面孔是重複的，剩下10分之9都是當地的新面孔，代表他們有去比較蔡英文的人潮和他們的人潮，這些才是最真實的民調。

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