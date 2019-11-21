韓國瑜住過的親戚房子被起底　綠營見裂心喜...被韓辦告了

▲韓國瑜辦公室發言人何庭歡到北檢按鈴控告壹周刊和阮昭雄分涉妨害名譽及誣告罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨近日來影射國民黨總統候選人韓國瑜炒房，韓國瑜競選辦公室重申已完整交代買賣時序、地點和金額。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡20日也偕同律師前往北檢，針對週刊報導內容與蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄進行提告。

阮昭雄20日下午赴監察院舉發要求調查，他表示韓國瑜夫婦在持有「幸安名廈」的時間正好是擔任公職期間，擔任公職必須依法申報財產，然而在韓國瑜夫婦的財產申報卻遺漏了，因此他合理懷疑這是漏報違法行為。

韓國瑜辦公室在聲明中解釋，當時韓國瑜夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，不會姑息這種惡質的選舉操作。

韓國瑜辦公室辦嚴正表示，針對週刊的報導，「將委請律師正式對壹週刊提出告訴」。關於候選人夫婦一家人的房產資訊，已經召開記者會公開說明過，所有交易上並無不法，也籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解，「若未來再發生類似情形，將直接提告，以正視聽」。

韓國瑜辦公室指出，阮昭雄20日下午至監察院陳情，然此並非事實，阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒、已涉犯誣告罪，韓國瑜競選辦公室也決定提告。

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