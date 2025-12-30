共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

記者蘇靖宸／台北報導

中共昨起發動圍台軍演，傳共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」企圖強闖我西南海域24海浬鄰接區，被我海軍「班超艦」驅離，卻以廣播反控我軍以「火控雷達」鎖定。對此，海軍今（30日）回應，當中共艦艇進入24海浬後，海軍會有對應的艦艇來採取必要防禦性警告，而在整個突發狀況處置規定中，它就是我方一個防禦性的示警。

▲班超艦。（資料照／記者許權毅攝）

《自由時報》報導，今日凌晨3時許，烏魯木齊艦企圖強闖我西南海域24海浬鄰接區，我海軍班超艦始終近距離堅守陣位，共艦卻「惡人先告狀」，廣播指控我軍以「火控雷達」鎖定。

▲海軍參謀長邱俊榮中將30日出席國防部臨時記者會。（圖／記者周宸亘攝）

對此，海軍參謀長邱俊榮30日在國防部記者會上表示，這次軍演的海上應對的部分，國軍都是按照經常戰備時期突發狀況處置規定應處，當中共艦艇進入24海浬後，海軍會有對應的艦艇來採取必要防禦性警告，所以班超艦對進入24海浬的共艦實施必要應對，也是在這範圍裡，但我方都是一個示警，希望能夠驅離，不會升高情勢，也不會引發爭端。

對於是否班超艦以「火控雷達」鎖定烏魯木齊艦，邱俊榮說，在整個突發狀況處置規定中，它就是我方一個防禦性的措施，「在海上它會透過一個通信的警告，那我會做必要的防禦性的示警」，至於詳細的執行做法因涉及作戰安全，請容他做保留。