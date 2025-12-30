　
政治

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

記者蘇靖宸／台北報導

中共昨發動「正義使命-2025」圍台軍演後，網路陸續出現包括中共無人機「俯瞰」台北101照片、國防部長顧立雄休假等消息。對此，國防部今（30日）表示，昨天所有中共無人機都在24海浬外，所以相關消息跟事實有所出入，很明顯就是認知作戰，而顧立雄昨一早就進到國防部，並全程參與各項整備工作。另外，國防部也統計出中共軍演迄今對我方的爭議訊息總共有46則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍。

▲共軍釋出的「無人機空拍台北101」畫面。（圖／翻攝自微博）

▲共軍釋出的「無人機空拍台北101」畫面。（圖／翻攝自微博）

針對中共圍台軍演實彈射擊，國防部30日下午5時半召開臨時記者會說明。國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將指出，政戰局統計中共軍演迄今對我方的爭議訊息總共有46則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍，還有疑美論跟演習武統為主；譬如昨天傳中國海警環台執法的巡查，封鎖了基隆、台南、高雄以及花蓮等4個港口，以及今天發布共軍逼近僅剩9海浬的影片。

朱蕙芳說，針對中共的認知作戰的威脅，國防部除全時監控掌握外，並發布立即備戰操演的相關畫面提供給媒體，以及透過我方多元管道提供給友盟國家，傳達了我國堅守自由與民主的信念，爭取國人跟國際的支持。

▲國防部臨時記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將。（圖／記者周宸亘攝）

針對軍演期間，中共發布以TB-001雙尾蠍無人機「俯瞰」台北101照片，以及有網友質疑國防部釋出的國軍F-16戰機追監共機殲-16戰機畫面是P圖照，國防部情次室次長謝日升中將表示，國軍有掌握到相關社群消息，昨天TB-001的確有在台灣周邊活動，但昨天所有中共無人機都在24海浬外，所以相關消息跟事實有所出入，很明顯就是認知作戰。

F-16戰機部分，謝日升說，國軍所呈現的，就是空軍實際執行任務的成果，如果各位有興趣的話，歡迎到YouTube看一下美軍使用相同系統的畫面，就會理解所看到的畫面是真實的。

▲國防部發言人孫立方中將。（圖／記者周宸亘攝）

▲國防部發言人孫立方中將。（圖／記者周宸亘攝）

有關網傳顧立雄在昨立即戰備操演期間休假，國防部發言人孫立方中將回應，在這段中共針對性軍演期間，對比前3年軍演期間的錯假訊息流傳狀況，就量上來說不是特別高的，但品質上能夠端得上檯面、具有一個訊息水準的，坦白說也不多，顧立雄休假部分就特別讓人匪夷所思。

孫立方說，顧立雄昨一早就進入到國防部；從國防部掌握中共發布軍演前的動態，到中共宣布軍演開始，接著國軍採取相對應對措施，包含成立應變中心，以及後續各級部隊採取立即備戰操演等，顧立雄全程參與，也提出了很多的工作指導。

孫立方強調，對於這類錯假訊息務必去查證，當覺得這則訊息很奇怪時候，就可能必須要去查證一下。如同謝日升說的，國軍對於敵情掌握的東西、發佈的圖片，不需要去P圖，這件事情從2022年就已經證明過了，在那個時間開始，「我們所有發佈的監控共軍的圖片都是真的，我們從來沒有 P 圖過」。

▲國防部臨時記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者周宸亘攝）

至於藍委徐巧芯踢爆海軍承德艦「三長」涉職場霸凌等事，有傳言該艦因為此管理問題而作內部調查中，所以昨未出港執行任務。海軍參謀長邱俊榮說，他很遺憾承德艦發生內部管理問題，但他必須澄清，承德艦正進行一項專案工程中，所以現階段並不是戰備服勤的兵力，所以並沒有所謂它留在港裡面是接受調查的這個部分。

邱俊榮也說，該艦的相關的違失的人員部分，海軍已經完成調查，後續會針對違失的人員，公平地實施查處，後續也會繼續強化內部管理，凝聚團結的向心，並減少類似案件發生。

另外，有媒體詢問是否此次軍演錯假訊息威脅大於軍事恫嚇？謝日升說，2022年時任美眾議長裴洛西訪台後，中共對台有6次大型軍演，除軍事恫嚇外，就是藉由認知作戰、錯假訊息來影響我方民心士氣，目的就是破壞你我之間的信任、企圖讓人民不相信國軍與政府。

孫立方則補充，從2022年到現在的觀察，中共在大型的針對性軍演當中，對於認知作戰的操弄，從來都不是只有單純的訊息操弄，而是把軍事行動跟非軍事行動做結合，目的在於影響它目標對象的認知，這個是新形態認知作戰的一個主要呈現方式。

12/28 全台詐欺最新數據

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

中共「正義使命-2025」圍台軍演今（30日）進行實彈射擊，國防部指出，掌握到共軍分2波次共發射27枚多管火箭彈，其中10枚落在24跟12海浬之間，且此次落點的確比過往演習更接近台灣陸地。只是國防部也坦言，「我沒有辦法知道說它大概會落在哪」，但國軍運用各類系統做交叉比對，會得到一個比較精確的落彈位置，盡可能的來掌握。

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

跨年2地防大雨　元旦起強烈冷氣團報到「高山有望降雪」

跨年2地防大雨　元旦起強烈冷氣團報到「高山有望降雪」

關鍵字：

軍演共軍國軍國防部認知作戰無人機101顧立雄影音

讀者迴響

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

