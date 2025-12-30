國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

記者蘇靖宸／台北報導

中共昨發動「正義使命-2025」圍台軍演後，網路陸續出現包括中共無人機「俯瞰」台北101照片、國防部長顧立雄休假等消息。對此，國防部今（30日）表示，昨天所有中共無人機都在24海浬外，所以相關消息跟事實有所出入，很明顯就是認知作戰，而顧立雄昨一早就進到國防部，並全程參與各項整備工作。另外，國防部也統計出中共軍演迄今對我方的爭議訊息總共有46則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍。

▲共軍釋出的「無人機空拍台北101」畫面。（圖／翻攝自微博）

針對中共圍台軍演實彈射擊，國防部30日下午5時半召開臨時記者會說明。國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將指出，政戰局統計中共軍演迄今對我方的爭議訊息總共有46則，內容最主要是抨擊我方政策及詆毀國軍，還有疑美論跟演習武統為主；譬如昨天傳中國海警環台執法的巡查，封鎖了基隆、台南、高雄以及花蓮等4個港口，以及今天發布共軍逼近僅剩9海浬的影片。

朱蕙芳說，針對中共的認知作戰的威脅，國防部除全時監控掌握外，並發布立即備戰操演的相關畫面提供給媒體，以及透過我方多元管道提供給友盟國家，傳達了我國堅守自由與民主的信念，爭取國人跟國際的支持。

▲國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將。（圖／記者周宸亘攝）

針對軍演期間，中共發布以TB-001雙尾蠍無人機「俯瞰」台北101照片，以及有網友質疑國防部釋出的國軍F-16戰機追監共機殲-16戰機畫面是P圖照，國防部情次室次長謝日升中將表示，國軍有掌握到相關社群消息，昨天TB-001的確有在台灣周邊活動，但昨天所有中共無人機都在24海浬外，所以相關消息跟事實有所出入，很明顯就是認知作戰。

F-16戰機部分，謝日升說，國軍所呈現的，就是空軍實際執行任務的成果，如果各位有興趣的話，歡迎到YouTube看一下美軍使用相同系統的畫面，就會理解所看到的畫面是真實的。

▲國防部發言人孫立方中將。（圖／記者周宸亘攝）

有關網傳顧立雄在昨立即戰備操演期間休假，國防部發言人孫立方中將回應，在這段中共針對性軍演期間，對比前3年軍演期間的錯假訊息流傳狀況，就量上來說不是特別高的，但品質上能夠端得上檯面、具有一個訊息水準的，坦白說也不多，顧立雄休假部分就特別讓人匪夷所思。

孫立方說，顧立雄昨一早就進入到國防部；從國防部掌握中共發布軍演前的動態，到中共宣布軍演開始，接著國軍採取相對應對措施，包含成立應變中心，以及後續各級部隊採取立即備戰操演等，顧立雄全程參與，也提出了很多的工作指導。

孫立方強調，對於這類錯假訊息務必去查證，當覺得這則訊息很奇怪時候，就可能必須要去查證一下。如同謝日升說的，國軍對於敵情掌握的東西、發佈的圖片，不需要去P圖，這件事情從2022年就已經證明過了，在那個時間開始，「我們所有發佈的監控共軍的圖片都是真的，我們從來沒有 P 圖過」。

▲國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者周宸亘攝）

至於藍委徐巧芯踢爆海軍承德艦「三長」涉職場霸凌等事，有傳言該艦因為此管理問題而作內部調查中，所以昨未出港執行任務。海軍參謀長邱俊榮說，他很遺憾承德艦發生內部管理問題，但他必須澄清，承德艦正進行一項專案工程中，所以現階段並不是戰備服勤的兵力，所以並沒有所謂它留在港裡面是接受調查的這個部分。

邱俊榮也說，該艦的相關的違失的人員部分，海軍已經完成調查，後續會針對違失的人員，公平地實施查處，後續也會繼續強化內部管理，凝聚團結的向心，並減少類似案件發生。

另外，有媒體詢問是否此次軍演錯假訊息威脅大於軍事恫嚇？謝日升說，2022年時任美眾議長裴洛西訪台後，中共對台有6次大型軍演，除軍事恫嚇外，就是藉由認知作戰、錯假訊息來影響我方民心士氣，目的就是破壞你我之間的信任、企圖讓人民不相信國軍與政府。

孫立方則補充，從2022年到現在的觀察，中共在大型的針對性軍演當中，對於認知作戰的操弄，從來都不是只有單純的訊息操弄，而是把軍事行動跟非軍事行動做結合，目的在於影響它目標對象的認知，這個是新形態認知作戰的一個主要呈現方式。