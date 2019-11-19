SOGO天母店周慶氣炸鍋「好市多同價」　寬庭雙人蠶絲被4千有找

▲天母SOGO周年慶，推出雙品牌來店禮，消費滿500元便可換。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

百貨周年慶邁入最後一波促銷期，天氣漸冷，小家電與秋冬服飾、居家成為重點熱品，SOGO天母店周年慶在11／27正式開跑，針對今年熱賣氣炸鍋推出超級優惠，直砍現折2,500元等同好市多價格，寬庭也推出雙人蠶絲被下殺2折，不到4,000元就能帶回家。

▲飛利浦氣炸鍋幾乎與好市多同價。

北區百貨迎來最後一檔的周年慶促銷，SOGO天母店周慶從11／27至12／8開跑，推出優於台北店的滿千送百方案，全館包括化妝品、名品、服飾、配件、鍋具、寢飾消費滿5,000元送500元抵用券；大家電、影音、藝品消費滿1萬元送500元抵用券，首5日單日消費滿6萬元加送1,000元抵用券。

而國泰世華聯名卡則針對SOGO天母店周慶再加碼，當日刷卡滿5,000元加贈500抵用券，意即消費滿5,000元便有1,000元抵用券回饋。

SOGO天母店店長蕭淑英表示，天母店周年慶銷售最佳的分別是家電、化妝品、珠寶、香氛與女裝等，周年慶特別針對家電與保暖季節居家推出優惠價，讓民眾把握最後一波的優惠季，目前今年新款的冬衣最低已經下到6折，搭配買千送百方案等同對折優惠，周慶期間的週末也會與「愛手創」合作推出假日市集，民眾來逛街會更有看頭。

▲寬庭MADAME DUREE 絲朵親膚美容雙人蠶絲冬被。

今年熱賣的飛利浦氣炸鍋，在11／27周慶開打當天，市價8,990元配合現折2,500元優惠，只要花6,490元就能買到，另再加贈不沾派盤蛋糕模、煎烤盤與烘烤鍋，幾乎等同好市多店內的6,489元促銷價。

而天氣涼意越來越有感，保暖冬衣與冬被商機也漸漸發酵，除祭出原價11,960元的Tonia nicole日本專利水洗被，特價4,980元之外，知名居家品牌寬庭，也推出原價19,900元的 MADAME DUREE 絲朵親膚美容雙人蠶絲冬被，特價3980元，下殺2折，限量50件。