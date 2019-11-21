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監察院糾正九合一開票亂象　陳朝建：深切檢討！選務辦理上無任何不法

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▲陳朝建接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳朝建。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

監察院針對台北市選委會辦理「107年地方公職人員選舉與10案全國性公民投票案」提出糾正案，北選會20日晚間發聲明表示予以尊重；不過桐植也質疑監察院未審先判，強調無法接受任何推論式指控。中選會副主委陳朝建21日受訪時強調，對於中選會缺失，讓選民排隊投票等會深切檢討，但選務辦理上並無任何不法。

監委仉桂美指出，台北市共有1563處投開票所，其中當時有待確認補正的票所竟多達354個，且登錄中選會計票系統耗時逾2小時以上即多達256個。

仉桂美質疑，這些投開票所「開早登晚」，合理推論就是待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處，以蓋指印方式領取相對人數的剩下票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋、或將他人得票改成無效票，最後修改報表數字，讓法院驗票也無從查知、改變最終結果。

有關本次選舉本市部分登錄作業緩慢及作業時間較長，北選會說明，主因為區選務作業中心在短時間內收受各投開票所送回之「選舉投開票報告表」及「公投投開票報告表」，檢核及登錄作業瞬間累積增加，又因部分投開票報告表核有不合邏輯之處，須請主任管理員及主任監察員確認補正後再登錄，絕無不法。

陳朝建21日受訪時提出兩點立場說明。第一，中選會與所屬選委會，依法辦理選務，在辦理選務過程中有些缺失，包含中選會規劃未盡周詳、讓選民排隊投票等，深表歉意、深切檢討改進，但中選會所屬選委會在選務辦理上，沒有任何違法之處。

第二點，陳朝建說，對於監察院用推論方式，認定台北市選委會同仁必須要機關移送予以告發，深表遺憾。要再次對外界說明，所有選務人員都盡心盡力辦理選務，並無任何不法，都是依照法定作業程序辦理選務。

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