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九合一大選「開早登晚」疑變造投票　監院糾正北選會移送檢調

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▲▼2018九合一大選,投票,投票所,選舉,票匭,公投,民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲2018九合一大選民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

針對去年九合一投開票亂象，監察院19日通過監委仉桂美、劉德勳的調查報告與北選會、中選會之糾正案。仉桂美與劉德勳20日下午舉行記者會，指出當時台北市共有1563個票所，當中354個為待確認，其中登錄計票系統耗時2小時以上多達256個，其中文山區一處投開票所甚至耗時7小時22分，與最快的投開票所11分，相差高達40倍，合理推論有變造投票的嫌疑，將移送檢調偵辦。

去年九合一選舉併公民投票舉行，造成民眾等待投票大排長龍之亂象，針對台北市長選舉部分，監察院19日通過糾正中央選舉委員會與台北市選舉委員會，20日由監委仉桂美與劉德勳召開記者會說明。

仉桂美指出，台北市共有1563處投開票所，其中當時有待確認補正的票所竟多達354個，且登錄中選會計票系統耗時逾2小時以上即多達256個，其中文山區第1441號票所耗時最長為7小時22分，與最快僅耗時11分，相差竟高達40倍，北選會部分區選務中心明顯違反「107年度地方公職人員選舉電腦計票作業標準作業程序」。

仉桂美表示，台北市選委會部分區選務中心對於正常票所，無正當理由卻登錄耗時逾2小時以上者計93個，其中士林區達60個，登錄耗時最長為5小時59分，最短為7分，相差竟多達51倍，亦違反工作人員手冊「區選務中心核對速報表無誤後應即輸入電腦」之規定。

▲▼監察委員仉桂美、劉德勳召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員仉桂美、劉德勳召開記者會。（圖／記者林銘翰攝）

仉桂美質疑，這些投開票所「開早登晚」，合理推論就是待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處，以蓋指印方式領取相對人數的剩下票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋、或將他人得票改成無效票，最後修改報表數字，讓法院驗票也無從查知、改變最終結果。

仉桂美說，這有觸犯刑法第146條第1項「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果」的罪嫌，只是北選會以法院及檢察官始有職權查閱而拒絕提供，因此這部分依法告發移檢偵辦。

劉德勳表示，中選會將其2016年頒布之工作人員手冊中「投票完畢，經清點結果，領票人數○○人」的文字刪除，造成現場民眾無法知悉多少人領票，更可能影響選舉結果正確性，核有違失。

劉德勳呼籲，中選會應通令各地方選委會責由各票所人員將現場完整記錄票數的「記票紙」拍照存證後傳至中選會及區選務中心，2020大選候選人亦應完整拍攝選區內各票所的記票紙，以保全證據。

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