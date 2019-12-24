台中社宅無障礙房比例太少　莊競程：落實身障者居住正義

▲莊競程允諾如果當選立委，將保障身障者居住正義。（圖／莊競程競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

距離明年立委選舉只剩18天，民進黨台中市第5選區（北北屯）立委候選人莊競程全力作最後衝刺，一群由身障者組成的「小蜜蜂」車隊，也穿梭大街小巷，加強宣傳，爭取曝光，莊以台中市社會住宅興建案為例，無障礙房分配比例太少，他承諾未來進入國會，將會爭取保障身障者承租社會住宅比例等措施，實現居住正義。

莊競程今年9月獲民進黨徵召提名參選北北屯區立委，由於起步較晚，為打開知名度，競選團隊絞盡腦汁，製作文宣品，希望經由實用小物，拉近與選民的距離，其中口罩、菜瓜布、面紙等最受到選民喜愛。

此外，為了深入基層巷弄宣傳，競總邀請多位「弱勢」支持者組成「小蜜蜂」車隊，每天騎乘機車、插上莊競程斗大的競選旗幟，在以不干擾民眾正常作息生活的原則下，在大街小巷宣傳莊競程的競選理念，也呼籲每位民眾都能站出來投票，支持民進黨，形成耀眼的助選車隊。

莊競程表示，身心障礙者屬於社會弱勢，他檢視台中市社會住宅興建案例，發現在房型戶數編配上，對於無障礙房的比例太少，以豐原區社會住宅為例，興建2百戶僅有4戶為無障礙房，大里區196戶僅有2戶為無障礙房，無障礙房平均僅占1.5%。

莊說，未來如果順利進入國會，將爭取提高無障礙房的比例，同時在「內政部興辦社會住宅出租辦法」內，保障身心障礙者承租比例，實現身心障礙者居住正義。

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