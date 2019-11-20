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517名香港大學生申請轉讀台大　旁聽免學雜費僅收住宿、網路費

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲517名香港大學生申請轉讀台大。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中情勢令人擔憂，台灣許多大學都已公開歡迎港生及在港台生、國際生等至校內旁聽、選修學分。台灣大學副校長周家蓓今（20日）指出，目前已收到517位來自香港各大學的學生申請，其中58至60%為台灣學生，學生將以訪問生方式至台大聽課至明年一月初。

因香港反送中行動，多間大學校園淪為戰場，香港中文大學、香港大學和城市大學等宣佈學期提前結束。教育部也隨即啟動「重大災害地區學生升優待辦法」，持續與在港台生保持聯繫，因應學生返台後之各項事宜、掌握動態、學習銜接及協處事宜等。

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▲▼香港1027反送中。（圖／路透社）

▲香港反送中行動波及校園。（圖／路透社）

台灣許多大學日前也公開歡迎港生及在港台生、國際生等至校內旁聽、選修學分。而根據台大統計，目前接獲517位來自香港各大學的學生轉讀申請，學生將以訪問生方式至台大聽課。針對訪問生費用部分，周家蓓表示，不會收取任何學費和雜費，但如果他們有住宿需求的話，將收取住宿費及新台幣600元網路費，除此以外沒有別的費用。

另外，台灣師範大學也接到10多通來電及10多封信電子信件詢問相關情況，目前有一位正在香港中文大學念碩士班的師大香港籍校友確定會回來旁聽，甚至考慮轉學回台師大。費用的部分則是第一學期不收費，另外酌收住宿費用。而清華大學則是有接到100多通電話，目前有33位學生有意願到清大就讀，而費用方面，如果只是旁聽則不用收取任何費用，另外也將收取住宿費用。

▲▼教育部立專案，供學生申請。（圖／教育部提供）

▲教育部立專案供在港台生申請。（圖／教育部提供）

為了讓學生申請更方便，教育部已行文各大學，公告以下事項：

1、申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求：因不涉及學位取得，教育部收到同學申請，會立即轉請各大學安排。各大學如接獲同學直接向學校提出申請，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

2、申請下學期轉學（轉入同一教育階段）或升學（升讀下一教育階段）需求：因涉及修讀學位，同學可直接聯繫教育部專線（02-77366045、77365874）洽詢，並請填妥申請表件寄送教育部。教育部收訖文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁之「資料下載」區，歡迎在港台生下載使用。

 

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