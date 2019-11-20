台南是我留學的首選　嘉藥表揚優秀新南向國際專班學生

▲嘉南藥理大學表揚新南向國際產學合作專班優秀學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學表揚新南向國際產學合作專班優秀學生，共有30位來自印尼的傑出學生獲頒獎狀與獎學金，人文暨資訊學院院長蘇致遠在頒獎時，特別鼓勵印尼同學要學以致用，多多參加校內外活動來融入臺灣的環境，以增加自己的競爭力，現場氣氛十分溫馨充滿正能量，為學生帶來相當大的鼓勵。

嘉藥資訊管理系辦理新南向國際產學合作專班已邁入第3年，印尼同學們從初來乍到的不熟悉、探索，漸漸融入這片土地，了解學校、台南市乃至於整個台灣，建立穩定的生活步調。獲獎的李德娜欣喜的表示，獲獎不只自己開心，遠在印尼的父母也感到欣慰，更重要的是這代表努力是有回報，她說：我要好好努力，下學期還要拿獎才行！

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除了學業成績優秀外，值得一提的是日前國際專班有4組同學以電子書及影片的形式介紹眼中的台南，獲得台南市長黃偉哲頒贈新南向獎學金，其中學生葉天山以從嘉藥出發，延伸都市行腳為主題，他說：我非常愛台南這個都市，很開心能在這裡求學，「台南」就是我留學海外的首選，畢業後回印尼後，除了分享自己的影片，也會把在台南的經驗傳遞出去。

學生慕克里發揮自己的攝影長才，用鏡頭來分享校園生活的點點滴滴，除了參與台南市府的活動影片外，校園中的各項活動也都是慕克里的拍片素材，從外語文化週的參與、教師節影片製作，銳利又明快的節奏總是讓觀眾意猶未盡。而這次影片則以寫下對大學四年生活的期待為主題。慕克里說起剛到台灣時，許多的不確定與模稜兩可的資訊，一度讓他不知所措，後來感受到老師們的支持，鼓勵自己發揮攝影的興趣，激發出他拍片的動力，他說很高興能為學校做些什麼，也感謝有這樣的機會、感謝老師們不變的肯定支持。

嘉藥校長陳鴻助特別與獲獎學生見面與勉勵，學生與校長分享創作理念時，校長稱讚學生的拍攝能力很厲害，不只有興趣加上天份跟能力才能做出這麼好的作品，陳校長更以學生為榮，因為透過學生自製的影片，不只可以讓遠在印尼的親戚及朋友認識嘉藥，也讓親戚朋友放心，因為在嘉藥、在台灣同學們都安心樂學！

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