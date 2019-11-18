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活得健康才是挑戰！　嘉藥智慧健康中心分享展發成果

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▲嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，展現研發成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，展現研發成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，針對長照政策、智慧健康與照護產業的發展進行成果展示與分享，讓智慧健康實作基地能更貼近使用者及照護市場需求，落實研究發展、產學合作與人才培育等各個面向。

▲嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，展現研發成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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教育部有鑑於台灣少子高齡化的趨勢，積極協助大專校院發展學校特色與資源活化加值，並委託金屬中心輔導學校培育符合新興產業之校務與人才發展等服務，嘉藥以「樂活（LOHAS）創新服務」為定位發展目標，與金屬中心自2018年3月起，便以智慧健康為發展特色進行諮詢輔導，除了產學合作媒合、課程規劃建議外，並引進業界專家團隊，如：智慧照護專家、社會福利專家及安養機構負責人進行輔導交流。

▲嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，展現研發成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥智慧健康產業技術研發與人才培育中心研究員黃煒盛指出，進入老齡化社會，活得老已不是問題，活得健康才是挑戰，因此必須整合資通訊技術與智慧健康，並應用到飲食、運動與心理調適的生活中，才可打造幸福人生。而智慧健康中心從「生理感測萃取技術」、「智慧健康雲端平台」及「O2O線上線下健康加值服務」等三個面向，結合課程及研發創新技術，發展前瞻的智慧健康服務產品，同時培育相關人才。

▲嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，展現研發成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

金屬中心副處長胡昌明提到，在輔導大專院校的過程中，不僅考量到中央與地方縣市政府、區域開發重點與文化特色，更要掌握新興產業發展與人才培育，希望能結合產官學研，共同來優化特色教育型態，而嘉藥提供了智慧照護發展平台建置與推動AI數位照護系統的優秀特色發展模式，充分呼應智慧健康照護等新興產業需求，希望這次的分享會能帶動未來智慧健康與照護產業的發展。台灣大學身心障礙者輔具工程研究中心吳煌榮顧問，則分享對長照政策與健康照護產業的發展規劃經驗談。

▲嘉南藥理大學及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「智慧健康產業技術研發與人才培育分享會」，展現研發成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥教務長楊朝成提到長照政策對於未來家庭的重要性，透過智慧健康中心，未來更朝向將嘉藥各單位：創新育成中心、創客中心、運動中心、實習藥局等單位橫向連結，整合成「智慧健康實作基地」，邁向「智慧化、精緻化、數位化」，藉此拓展智慧在地化的健康市場，進而促成產、官、學、研更進一步的合作交流，並朝國際化邁進。

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