台南七股頂山賞鳥亭　黑面琵鷺621隻歷年最高記錄

▲台南市七股頂山賞鳥亭地區的黑面琵鷺棲息數量統計，竟然高達621隻，是歷年來最高的棲息記錄。（圖／，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

記者林悅／台南報導

台南市七股頂山賞鳥亭地區的黑面琵鷺棲息數量統計，竟然高達621隻，是歷年來最高的棲息記錄，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，18日中午前往鳥調時，發現此高紀錄，表示鄰近地區在進行太陽能施工，似乎沒有受到很大的影響。

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台南七股頂山賞鳥亭黑琵棲息處，原本屬於廢棄鹽灘地，有時候觀察到的黑琵數量比曾文溪口主棲地還多，在冬季時，鳥類生態相當豐富，除了國際明星鳥黑面琵鷺外，黑腹燕鷗、濱鷸、反嘴鴴、蒼鷺等琳瑯滿目，數以萬計的，相當壯觀。交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能前年到任時，在台南市生態保育學會爭取會勘後，興建2座賞鳥亭方便賞黑琵等鳥類，吸引許多國內外鳥友及 遊客前來賞鳥。

頂山賞鳥亭的黑琵棲息，最近幾年幾乎都聚集在300至400隻數量，有時候甚至於比曾文溪口主棲息處還要多，已經儼然成為台南黑琵的第2大棲息處，令人矚目。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，過去頂山賞鳥亭的黑琵棲息數量幾乎都在400隻以內，前天中午飆高至523隻，這次竟然增加高達621隻，是歴年來最高的棲息記錄，可以目睹滿天空的黑琵飛翔壯觀。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，七股頂山賞鳥亭棲鳥況豐富，可望成為賞鳥的新天堂。歡迎大家來賞黑琵、看黑琵。最近，頂山賞鳥亭的黑琵棲息，比曾文溪口主棲息處還要多，令不少保育團體憂心黑面琵鷺保護區棲地是否食源不足，黑琵才不得不向外覓食。