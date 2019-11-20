抓包老公喊：為什麼硬要上床！人妻怒告...她扯沒交往卻嬌嗔：胸口很好躺～

▲人妻見老公LINE喊「解釋硬要上床」，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名李姓人妻發現老公手機內有曖昧對話，甚至出現「為什麼那天我硬要上床的事」等語，事件曝光後，又時常夜不歸營，留宿王姓女子住處，讓她忍不住怒告，向2人求償50萬元。法院審理後，判李夫及王女須賠償李女15萬元。可上訴。

李姓人妻主張，丈夫2018年9月底開始，偶爾出現不回家過夜的情形，5個月後她在丈夫的LINE中發現與王女的曖昧訊息，頓時感到氣憤不已，隨即截圖質問丈夫，沒想到對方竟變本加厲，每星期三晚上下班還乾脆留宿王女住處，且於星期五深夜出門到星期日晚間才返家。

深感遭背叛的李姓人妻忍無可忍，5月27日與丈夫爆發爭執，對方這才坦承外遇。她怒而提出民事告訴向丈夫及王女求償50萬元，並提供2人對話截圖，內容包括「我要解釋的是指為什麼那天我硬要上床的事」、「你說的硬要上床是抱抱睡覺還是做愛？」、「我希望你能再胖一點，雖然現在這樣，胸口還是很好躺」、「有跟我談到關於你的婚姻」等。

李夫辯稱，妻子所提出的截圖內容不連續，他也沒有向妻子表示外遇對象就是王女，他認為，縱使有侵權行為，他與王女尚未正式交往，求償數額過高；王女則辯稱，就算2人互有往來，但她曾向李夫表示，「我怕萬一真的把自己交給你，心理層面也不一樣」，可知2人尚未有正式交往關係。

法院審理後認為，從對話內容可知，李夫、王女的話題並非一般同事、朋友間會提及的話題，2人還有身體依偎的合照，已侵害李女的配偶權，判2人應連帶賠償李女精神撫慰金15萬元。全案仍可上訴。

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