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BMW男剛起步...機車女闖紅燈撞上！他「脖子扭傷」怒告　法官：你沒繫安全帶

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車,駕駛,開車（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲劉女闖紅燈撞車被控肇事逃逸、過失傷害，法院判決出爐。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名劉姓女子2017年闖紅燈，害一名開著BMW轎車的陳姓男子閃避不及當場發生碰撞，脖子因沒有繫安全帶而扭傷，劉女事後被發現無照駕駛，挨告過失傷害、肇事逃逸。法院審理後，依過失傷害罪判她拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。

判決書指出，劉女2017年11月19日晚間8時21分許無照騎車，從板橋高爾富路與四川路2段準備穿越交叉路口時，無視交通號誌闖紅燈。

當時車流量大，陳姓BMW駕駛才正綠燈起步，時速約20公里左右，見狀雖緊急煞車，但2車仍發生碰撞，他不幸扭傷頸部關節韌帶，但劉女見到他沒有大礙，只留下一句話，「後面有人在追我」就跑了，讓他忍不住怒告劉女過失傷害、肇事逃逸。

劉女事後坦承過失傷害，但堅決否認有肇事逃逸，辯稱，「車禍發生後，我不知道他受傷，因為當時有人跟蹤我，我跟他講完就走了」。

法院審酌，劉女沒有遵守交通規則才會釀成事故，但陳男車禍發生時沒有繫安全帶，對於傷害的發生也有過失，且他案發時曾下車與劉女交談，當時他無流血或其他外傷，也沒有向劉女表示自己有受傷，認為劉女不構成肇事逃逸，依過失傷害罪處拘役15日，得易科罰金1萬5千。全案仍可上訴。

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