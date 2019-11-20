「只是想抱妳…」人夫與女同事談心順便搞大肚子　正宮接到密報卻告不成！

▲人夫跟女同事糾纏不清，其他同事爆料，該名女同事已經懷有人夫的種。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人夫喜歡和女同事談心，但說也奇怪，談著談著，肚皮會隨時間隆起，後來有其他同事看不下去，將兩人的對話記錄貼到臉書，並跟正宮加碼爆料，「她（女同事）懷的就是妳老公的種」。一個月後，正宮看到小三在臉書貼出胎兒超音波照，再也忍不住心中怒火，堅決提告，但最終結果讓她好失望。

人夫曾跟吳姓女同事說，「妳…也不是我的玩具…礙於一些責任」、「想妳了」、「只是想抱妳」、「好想見妳…」、「跟妳在一起可以忘了所有不開心」，搞得好像他沒有家人也沒有妻子一樣，而這些情侶般的對話記錄都被人夫的同事於去年8月貼上臉書，隔月再跟正宮爆料，稱吳女確定懷孕，且懷的就是人夫的種，且這位小三還到處宣傳想把事情鬧大。

又過一個月，吳女在臉書貼出胎兒超音波及小腹隆起照，正宮看了堅決提告通姦，人夫庭訊時辯稱未出軌，跟吳女只是同事關係，沒有發生性行為，他也是經人轉告才知道吳女懷孕；吳女也否認有跟人夫啪啪啪。

檢調單位認為，對話記錄充其量只能證明兩人有感情糾葛，但無性器交合的證據，因此將2人不起訴。

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