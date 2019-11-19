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ATM顯示「偵測鈔券放入異常」　他撬開吐鈔口驚見4.4萬...直接入袋

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▲▼ ATM,提款機,提款,匯款。（圖／記者李毓康攝）

▲ 強撬ATM吐鈔卡口撿44000元，強摘的瓜不甜很苦判罰8000。（圖／示意圖與本案無關／記者李毓康攝）

記者郭世賢／基隆報導

錢不能亂撿，尤其是在ATM吐鈔口，一定會被抓到！2019年6月16日基隆市陳姓男子21時30分許，將4萬4000元以無摺存款方式，在ATM操作存入自己的銀行帳戶，不料ATM故障出現異常，吐鈔口卡住，他的錢未存入也無法取出；事後隔日凌晨李姓男子發覺，竟將吐鈔口強行撬開，將錢取出，據為己有；後經警方循線查出是李男侵占，將他移送基隆地檢署法辦，經起訴交簡易法庭審判。

簡易庭法官審判時指出，陳男錢被卡住時，曾連繫銀行客服人員，客服人員表示，機器故障無法遠端排除 將於隔日再協助處理，陳男數次努力未能打開吐鈔卡口，未能取回4萬4000元，只好以手機拍下ATM螢幕顯示藍色畫面及「偵測鈔券放入異常請取回後再放入一次」等白色文字存證，而離開現場。

隔日凌晨3 時17分許，李男至該ATM附近，發現顯示「偵測鈔券放入異常請取回後再放入一次」於是強撬開吐鈔口，發現4萬4000元還在吐鈔口中，乃將錢取出據為己有。

經調閱該銀行當晚ATM值班操作日誌，顯示6月16日晚間10時14分許出現障礙、隔日凌晨3 時17分許障礙排除，也和陳男存款失敗錢被卡住，及李男拿走錢的時間相符，認定李男取走的錢是陳男存款失敗卡在吐鈔口的錢無誤；也與李男拿取ATM吐鈔口鈔票時之螢幕畫面吻合。

李男拿走4萬4000元後，經警方調閱相關監視畫面，比對過濾出李男，7月28日通知前往派出所製作筆錄，期間長達1個多月，李男都未把錢拿給銀行或報案，顯然為自己不法所有意圖甚明無意歸還4萬4000元。

李男雖辯稱，他將錢放入繳扣帳單信封袋內，再放入機車車廂內，因為上班太忙忘記拿到銀行歸還，直到警察通知才想起來云云，顯與事實不符案涉侵占。。

基隆地方法院簡易法庭考量李男已歸還陳男4萬4000元，並達成和解，素行尚稱良好無前科，判罰8000元，如易服勞役，以新台幣1000元折算1日。

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