▲王男驚見「奇怪水果店」傳簡訊給妻，挖出心碎內幕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名王姓男子察覺妻子疑似婚外情，逼問之下才得知妻子確實給自己戴綠帽，次數高達11次，怒告上法庭。王妻更證稱外遇對象阿義（化名）「下面比老公長」，檢方當庭「驗鳥」證實她所言不虛，但最後仍因罪證不足不起訴，但民事部分，高等法院判阿義須賠償王男40萬元確定。

根據判決書，王男2016年12月發現妻子常常躲在臥室內傳簡訊，夫妻間相處更降溫，不如以往親暱，因此心生懷疑老婆是不是給自己戴了綠帽。2017年4月王男發現阿義傳簡訊給妻子還要求回電，他回撥後，對方假意回答是「水果行」，提醒王妻有預定草莓，但妻子卻否認有訂水果；王男起疑，趕緊再撥電話給「水果行」，沒想到對方竟惱羞成怒，還嗆聲，「是不是故意不取水果想讓我賠錢？」。

王男心中警鈴大作，當晚再度追問妻子是否發生婚外情，王妻禁不住內心煎熬，只好坦承與阿義發生婚外情，翻雲覆雨次數更高達11次，其中還有8次是在阿義的公司內進行，另外3次則是到摩鐵開房間。

王男得知自己綠雲罩頂，氣炸提告阿義通姦，王妻也在偵查時清楚說出阿義臀部及大腿近鼠蹊部的特徵，還稱阿義的外號是「大鵰」，陰莖沒勃起時比丈夫長2至3公分。

▲王妻與小王激戰11次，其中8次還在小王的公司發生。（圖／免費圖庫Pakutaso）

但阿義否認與王妻發生婚外情，還說是因為他名字中有個「刁」字，才會被朋友戲稱「大刁（鵰）」，直說，「所以王妻才會認為我的陰莖比較大」，基隆地檢署檢察官當庭諭知檢察事務官勘驗，結果在未勃起的情況下，阿義的長度為9.5公分，王男則為6公分，2人長度相差3.5公分，證實王妻所說屬實，但因沒有進一步通姦的事證，給予不起訴處分。

至於民事部分，高等法院審理後認為，王妻能清楚說出阿義私處特徵甚至是陰莖長度，如果不是親眼目睹或親手撫觸，怎麼可能得知，認為2人已逾越一般男女社交關係，加上阿義曾在電話錄音中說，「沒有留下任何證據」，認定2人有發生婚外情，判阿義須賠王男40萬元確定。

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