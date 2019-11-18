愛女被載出門卻慘死！父母崩潰提告：失去了依靠...他要賠「1205萬扶養費」

▲陳男騎機車載女性友人害對方慘死，吃上官司要賠償逾千萬撫養費。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名陳姓男子2018年騎乘機車載女性友人時，因轉彎時未注意，與另輛機車發生碰撞，導致後座的女性友人送醫不治。楊女父母痛失愛女，決定提出過失致死告訴，並向陳男求償。法院審理後，刑事部分判陳男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；民事部分則需賠償楊女父母共1205萬餘元，可上訴。

楊女父母主張，陳男2018年5月17日下午3時30分左右，載著楊女要往基隆市區方向行駛，不僅沒有打右轉方向燈，也沒有禮讓右側的直行車輛，便直接右轉要駛入南新街，當場與後方機車發生碰撞，而坐在後座的楊女首當其衝，受有右側硬腦膜下出血、蜘蛛膜腔出血、顱骨骨折以及肺部鈍傷等嚴重傷害，送醫後不治身亡。

楊女父母頓失愛女，憤而提出過失致死告訴，並向陳男求償扶養費、精神撫慰金等，共2100萬餘元，表示夫妻倆原想著65歲退休後，可由女兒依法撫養，但因為這起事故，頓時失去了依靠，天倫夢碎。

基隆地方法院審理後，刑事部分依過失致死罪，判陳男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元；民事部分經估算後，判陳男應賠償楊父498萬餘元、楊母707萬餘元，其中已包含2人的精神撫慰金、楊女的相關醫療及喪葬費用。全案仍可上訴。

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