韓國瑜又爆大安區仁愛路樓中樓　林鶴明：連住過幾間都交代不清

▲前總統府發言人林鶴明。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭到週刊接連踢爆擁有豪宅，打破昔日自稱庶民形象，20日再度被揭露，在台北仁愛路擁有樓中樓住處。對此，前總統府發言人林鶴明在臉書上表示，韓總的房子一直跑出來，年輕人看房子是越看越無力，「連住過幾間都交代不清楚，有事嗎？」

韓國瑜遭到踢爆，曾在台北購買台肥南港無雙豪宅和內湖新潤峰哲工業宅，一舉摧毀他過去選舉期間，自行塑造的「庶民形象」。不過，面對豪宅風波，韓國瑜沒有親自出面說明，而是由競選辦公室「代打」。

根據韓辦舉行辦公室挽救選情，公布韓國瑜和李佳芬從1993年到2019年包括台北4間、雲林2間，以及加拿大1間，共7間的房產訊息；不過期間因為短報坪數，遭到砲轟，也因為指涉國家機器介入，反遭記者提出證據正面打臉。

在韓國瑜辦公室救援，卻留下更多疑點後，20日週刊再次爆料，韓國瑜跟李佳芬夫婦曾在大安森林公園對面的「幸安名廈」社區住過一段時間。

對此，林鶴明在臉書上表示，「韓總的房子一直跑出來，我們年輕人看房子是越看越無力，韓國瑜也不用解釋什麼，他就道歉就好了，連住過幾間都交代不清楚，有事嗎？」

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