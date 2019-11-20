開庭時「手槍掉地上走火」！檢察官臀部動脈被擊中...爆血身亡

▲南非檢察官開庭時意外被槍射中，送醫後不治。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

南非法庭日前發生一起奪命悲劇，在開庭時，作為證據的手槍意外掉到地上走火，子彈射中51歲的檢察官艾德蕾（Addelaid Ferreira-Watt）的左邊臀部，送醫後不治，警方正在調查是否有人為疏失或其他原因。

英國《每日郵報》報導，這起事件發生在18日，南非的誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的一處法庭正在審理案件，作為證據的手槍意外掉到地上，而且突然走火，子彈射穿艾德蕾的臀部，她當場痛得跪在地上尖叫，醫護人員緊急幫她止血後送醫院，但經過搶救後，醫院仍宣告不治，原因是子彈打中了動脈，失血過多而亡。

目前警方正往刑事謀殺的方向調查，且希望能夠釐清作為證據的手槍為何會裝滿彈藥且上膛。艾德蕾的一名法律界朋友指出，「被拿到法庭上當作證據的武器絕對沒有開火的必要，通常涉嫌犯罪的武器和彈藥應該要分裝在不同的袋內呈上法庭，有人勢必會有麻煩了」。

艾德蕾有一名女兒琳賽（Lindsay），近期才剛訂婚準備結婚。這名朋友提到，艾德蕾是一名優秀的律師和母親，喜愛藝術和動物，卻以這種殘忍且怪異的方式離開人世，真的讓人心痛。

誇祖魯-納塔爾省公共檢察官主任桑歌（Elaine Zungo）則說，「我們所有人都會為艾德蕾的離世哀悼，並協助她的家人度過難關」。