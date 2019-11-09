不滿年金改革羞辱軍公教　王全中怒辭檢察官批橘袍參選立委

▲退休檢察官王全中將代表親民黨投入台中市第四選區立委選舉。（圖／王全中提供）

記者李忠憲／台中報導

親民黨8日宣布第一波立委提名名單，其中退休檢察官王全中將代表親民黨參選台中市第四選區（西屯、南屯）立法委員。王全中9日提及參選理由時說，政府將軍公教退休金制度與年金改革綑綁令他十分不滿，質疑違反信賴保護原則，根本是合法賴帳，羞辱踐踏軍公教尊嚴。他上月以辭職並為此與政府打官司，希望透過投入立委，改革檢察體系，以及修法、立法對國家有正面影響。

▲王全中不滿政府年改羞辱軍公教，怒辭檢察官更投入立委選舉。（圖／王全中提供）

王全中表示，以自己的例子來說，軍公教退休制度一再改變，儲金越來越高，退休年齡卻一延再延，依現行他還要4年退休，但誰能保證4年後會不會再變？令人難以忍受的還有政府因退撫基金管理不當。竟合法賴帳，讓軍公教無尊嚴。他因此在今年9月提出退休，並寫3大頁辭呈表達不滿，10月1日生效後，他成立律師事務所，並投入公益。

他表示，他從沒考慮過參政，因為參政需要動用龐大經費與資源，這些他都沒有，直到最近親民黨跟他接觸，他認為從政的影響層面更大。譬如他以前擔任檢察官，防堵詐騙集團只能一案辦過一案，速度很慢。但如能透過從政在制度上防堵，可以救更多人，因此決定投入選戰。

王全中說，他雖然經費與資源不多，但慎用網路資源，將運用臉書及LINE群組作為另類競選服務處，以名片取代宣傳海報，才能鼓舞更多有理念的人才投入選舉，對國家才有正面影響。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►畫面曝光／三屍案母親最後影像 小蠻腰踩高跟鞋買早餐返家竟遭殺害

►三屍案凶嫌10天前放結婚對戒照 2人感情錯綜複雜「一言難盡」

►遭指責帶狗亂大小便竟認錯人 男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬