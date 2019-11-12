　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

貪小便宜撿皮包小心全都錄　檢方：有侵佔罪責

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼監獄，鐵窗，受刑人，監視器。（圖／pixabay）

▲台灣的監視器密集，民眾貪小便宜撿拾物品時，可能會因此吃上官司。（圖 ／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

看到路上、公共桌上，有其他人遺落的物品，有不少貪小便宜的民眾撿拾後，會偷偷將物品放進口袋，沒有交出。有檢察官PO文提醒，這可能有「侵佔」遺失物的罪責，再加上台灣因監視器密集，很容易揪出，民眾千萬不要貪小便宜。

台灣司法人權進步協會常務理事、臺中地檢署主任檢察官郭靜文指出，台灣監視器密度之高可謂世界之冠，在公共場所人們的一言一行幾乎都被攝錄下來，2016年發生的一銀盜領案能夠成功破案的關鍵之一也是無所不在的監視器。所以當你在超商內或在提款機上看到別人遺落的錢包、手機等財物時可以據為己有嗎？這不單是道德議題，還關係到法律風險的衡量。

郭靜文表示，小時候老師教導我們要拾金不昧，撿到遺失物之後要拿到警察機關去辦理公開招領。依《民法》第805條之規定，於有受領權之人認領遺失物時，拾得人得請求其財產價值十分之一的報酬。但這不單是道德上的約束，如果因為一時貪心，以為撿到錢或者具有價值的財物是天上掉下來的禮物就據為己有，一旦失主報警而被查獲，將面對刑法第337條「侵佔遺失物」的罪責，雖僅處以罰金刑，但也會因此多了一條前科，在遍佈監視器的台灣，這法律風險委實太高。

郭靜文進一步解釋，實務上還曾發生顧客在店內拾得皮夾交給店員，委託店員在失主前來尋找時交還，不料店員竟然因為貪心將皮夾暗槓，於失主前來詢問時還表示沒有人拾獲，結果失主不甘損失報警偵辦，經警調取店內監視器後就發現皮夾被店員侵吞了。此時因為店員並非單純拾獲遺失物，而是基於業務、收取顧客託交要返還失主的財物，所以是構成刑法第335條第2項之業務侵占罪，可處六月以上五年以下有期徒刑，併科三千元以下罰金。年輕的店員因為一時貪心，竟因此得面對那麼重的刑責，所以說這不只是道德議題，行為前還是得考量面對的巨大法律風險啊！

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：11/30（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：周章欽（高雄地檢署檢察長）
講題：從全民參與概念談台灣毒品問題與防制策略
ET快訊
19歲男大生睡路邊、吃剩飯！超狂身分曝光…竟是富二代
快訊／時力不分區名單出爐　陳椒華排第1、黃國昌列第4
被霸凌到想輕生！國中生打電話回家「被亡父接起」爆淚
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

貪小便宜撿皮包小心全都錄　檢方：有侵佔罪責

雷皓明／「學姊」疑遭性騷擾　跟性無關就不算性騷擾嗎

給說法／【棒球與法律】被界外球砸傷，誰該負責？

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

貪小便宜撿皮包小心全都錄　檢方：有侵佔罪責

雷皓明／「學姊」疑遭性騷擾　跟性無關就不算性騷擾嗎

給說法／【棒球與法律】被界外球砸傷，誰該負責？

戀情遭汙名化太超過　黃瀞瑩考慮提告

勞動部推工作生活平衡補助計畫　103年至今共花5千7百多萬

每台斤2萬元！2019宜蘭有機「茶王」出爐　大同鄉林立偉榮獲

太陽臉上長出小黑點　「水星凌日」與地球連線！百年僅發生13次

李佳芬稱國小教肛交　洪慈庸：韓式夫婦為什麼愛說謊

Ella才找回護照...「皮夾又被羅志祥撿到」網：懷二寶了？

快訊／時力公布2020不分區名單　「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

太陽花驅離判國賠！退警集結討尊嚴　周錫瑋痛批：錯誤判決

中信盃黑豹旗／彰師附工兄弟檔密度高　4組雙胞胎來3組

Lady M全新「提拉米蘇千層」台北先上市！「冬季限定」3款經典甜點同步回歸

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

法律熱門新聞

雷皓明／「學姊」遭性騷擾疑雲

給說法／被界外球砸傷誰該負責？

貪便宜撿拾物品　檢方：侵佔罪

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

蘇友辰／檢察官評鑑制度虛有其表

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／你知道自己被限制出境嗎

尤美女／數位身分證資安無虞嗎

更多熱門

相關新聞

喝醉遭男友3P　女考上法律系成功復仇

喝醉遭男友3P　女考上法律系成功復仇

台北市李姓男子2014年間帶著女友小花（化名）到夜店狂歡，小花爛醉返家，李男竟找死黨吳姓男子，前來性侵小花，不但大搞3P還錄影。小花事後考上法律系，成功復仇提起告訴。李男、吳男一審分別遭判5年、3年10月，案經上訴，高院12日改判4年與2年的刑期。可上訴。

「喵喵啤酒」害正妹暴斃　2男遭判刑定讞

「喵喵啤酒」害正妹暴斃　2男遭判刑定讞

農場烤肉廢彈頭爆炸　學生獲國賠354萬

農場烤肉廢彈頭爆炸　學生獲國賠354萬

雷皓明／「學姊」遭性騷擾疑雲

雷皓明／「學姊」遭性騷擾疑雲

給說法／被界外球砸傷誰該負責？

給說法／被界外球砸傷誰該負責？

關鍵字：

法律人權台灣司法人權進步協會侵佔檢察官貪小便宜撿皮包侵占遺失物

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面