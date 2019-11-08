「有本事再出來選！」郭新政、盛竹如挨告　2人狂嗆羅淑蕾

▲郭新政與盛竹如被控《妨害名譽》等罪，8日出庭喊冤。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

加入高雄市左楠區立委選戰的郭新政與80歲前主播盛竹如，因《誰摔死了李新》影片而官司纏身，遭前立委羅淑蕾等人以《妨害名譽》等罪告上法庭。8日上午郭、盛2人皆出庭，郭強調一切都有證據，相信司法會有公正審判；而盛對於羅淑蕾的提告，臉都揪在一塊兒地激動怒指「她是很壞的立委！」甚至還嗆：「有本事再出來選啊！」

台北市已故議員李新於2017年9月墜樓身亡，其前女友郭新政2018年製作了一系列《誰摔死了李新》影片，並找來盛竹如合作拍攝，引發網友瘋狂討論。影片中影射幕後黑手有羅淑蕾及國民黨立委黃昭順等8人設局害死李新，羅因此不滿，對郭、盛提出《妨害名譽》、《加重誹謗》等告訴。

盛竹如在庭外接受採訪，不僅狂酸羅淑蕾以為自己現在還是立法委員，專門做壞事，並舉例說，「羅淑蕾叫人放話，希望我向她道歉、跟她和解，不然要告到我傾家蕩產！不斷上法庭！」盛竹如認為「羅絕對是很壞的立委！」並伸出手指怒強調「這就是那個羅淑蕾！」更嗆「羅淑蕾有本事再出來選立法委員！」激動神情顯露於表。

▲盛竹如激動痛批羅淑蕾「很壞！」並嗆對方「有本事再出來選立法委員！」（圖／記者孫于珊攝）

郭新政也在庭外一同受訪表示，「《誰摔死了李新》系列影片，都是基於親身經歷，且有相當事證，所有文件都是法律卷證資料，也經過本人查證，因此基於主觀合理確信，製作了影片，相信法院一定會給出公正審判。」

郭還指出，羅淑蕾在網路上不斷霸凌網友、戰友、志工等，以「私訊」方式傳遞抹黑資訊，她希望對方不要再如此，因為現在已經沒有人會相信了。最後她還不忘幫自己拉票，表示由於自己5年來的遭遇，體會到若繼續再做沉默的善良人，就是縱容壞人的囂張！因此決定勇敢站出來捍衛自己權利。目前正在左楠參選無黨籍立法委員，藉此打倒貪婪權貴、終結黑金、還社會公平正義。

▼羅淑蕾不滿郭新政、盛竹如設局害死李新，憤而提告妨害名譽等罪名。（圖／記者林敬旻攝）

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