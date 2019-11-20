台中3歲童受虐「頭骨凹陷」輕壓噴血…全身慘狀亡　父辯「吹風機吹的」收押禁見

▲男童母親王女，於台中殯儀館對於媒體提問不發一語。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台中3歲王姓男童（從母姓）疑遭生父邱男不當管教凌虐致死，17日晚間王女抱著已無呼吸心跳的王童到台中醫院求診，聲稱吃水果噎到，但院方發現男童全身布滿新舊傷痕與燙傷，頭蓋骨凹陷並有顱內出血，疑遭受虐緊急通報主管機關，社工人員到場時，關切男童身上的燙傷是如何發生，邱男卻辯稱是「吹風機吹的」。台中地檢署檢察官19日傳訊後，認定父親涉嫌虐童重大，經台中地院裁定羈押禁見。

▲邱男一家人住處（右）離台中醫院僅隔一條街，不到100公尺。（圖／記者白珈陽攝）



17日晚間邱、王女抱著已無呼吸心跳的3歲幼兒，到離住處不到100公尺遠、只隔一條馬路的台中醫院求救，王女聲稱，男童因吃了火龍果、芭樂後窒息，經搶救仍不治。但院方發現，王童全身佈滿了新舊傷痕，眼部有瘀青、手部有疑似掙扎所留下的挫傷，背部有結痂的舊傷，臉跟胸口則有被菸燙傷的痕跡，而頭蓋骨有凹陷且有顱內出血的情形，據院方透露，從頭蓋骨凹陷處輕輕擠壓，就有血從鼻孔滲出，「從沒看過如此嚴重的慘狀」。

台中家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，發生當晚10點鐘接到通報，有個小朋友到院前往生，經社工人員前往了解後，據父母陳述，男童洗完澡後吃了芭樂跟火龍果，結果被芭樂噎到，父親有先做急救，把芭樂挖出來，然後再送醫院，至於男童臉上和胸部和燒燙傷痕跡，父親竟辯稱，因為小孩身體濕濕的，所以用吹風機吹乾。

▲台中家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹。（圖／記者鄧木卿攝）



至於小孩身上的舊傷痕？侯主任轉述王姓媽媽的說法，小孩最近晚上都不睡覺，愛哭鬧，有些是自己跌倒造成，有些是他爸爸用衣架打，有些則是爸爸用棉布綁住他的手腕，所以他的手腕有些紅腫、拉扯的撕裂傷。

台中地檢署檢察官19日上午傳訊男童的父母調查，訊後認定父親邱男涉嫌虐童重大，台中地院下午裁定羈押禁見，男童的母親王女則獲5萬元交保。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，王童當晚是邱男與王女一起送來，稱因為小孩噎到而送醫，晚間8時就醫，9時宣告不治；男童周身有疑似燒燙傷，並有疑似瘀傷、挫傷的部份，顱部有異常出血。檢方初步研判，認為男童身上的長期性、反覆性的傷勢與邱男有重大關聯，而邱男聲稱是為了要管教小孩。檢方將於21日解剖以釐清案情。

據了解，邱男（24歲）與王女（41歲）結婚3年即離婚，但還是同住在一起，台中家庭暴力及性侵害防治中心於9月去訪視時，3歲男童身上還沒有看到傷痕，如今卻發生憾事，另外，邱、王還有2個分別為7歲及4歲的孩子，目前交由祖母代為照顧。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】



狠父涉長期施暴裁定羈押禁見！姊弟戀告吹虐死3歲兒 全身燙傷頭顱凹陷

台中3歲兒疑遭父母凌虐「頭蓋骨凹陷」死亡 父親遭聲押母5萬獲交保



驚悚畫面曝！行人閃違停車往外車道走 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危



脫光塗滿精油…武術老師按摩順勢壓住女學生 下肢發功衝撞給潮：太舒服了