台中3歲兒疑遭父母凌虐「頭蓋骨凹陷」死亡　父親遭聲押母5萬獲交保

▲台中再傳虐童致死案，男童母親17日帶他至台中醫院，經搶救仍不治。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市又傳疑似虐童致死案！19日晚間7時許，一名媽媽抱著未滿3歲的男童到台中醫院就診，當時他全身是傷、已失去呼吸心跳，經搶救仍不治。母親聲稱，男童當天吃了火龍果後嘔吐，但院方發現，男童全身布滿新舊傷痕，頭蓋骨凹陷並有顱內出血，疑受到虐待。台中地檢署檢察官19日上午傳訊男童的父母調查，訊後認定父親邱男涉嫌虐童重大，檢察官依傷害致死等罪嫌向台中地院聲請羈押邱男，由法官審理中；男童的母親王女則獲5萬元交保。

據悉，邱男與妻子王姓女子離婚後，又同住一屋簷下，男童則從母姓，差5天滿3歲，疑遭父母凌虐致死，死者全身佈滿新舊傷，頭部受重創。

據了解，王童被母親抱至台中醫院時，全身軟趴趴已沒有呼吸心跳，小兒科醫師從晚間8時開始搶救，約2個小時後宣告不治。而王女向醫護人員表示，王童當天是因為吃了火龍果及芭樂後窒息，但院方發現，王童全身傷痕累累，眼部有瘀青、手部有疑似掙扎所留下的挫傷，背部有結痂的舊傷，臉跟胸口則有被菸燙傷的痕跡。

最嚴重的是，王童頭蓋骨有凹陷且有顱內出血的情形，而據院方透露，從頭蓋骨凹陷處輕輕擠壓，就有血從鼻孔滲出，「從沒看過如此嚴重的慘狀」。檢方將於21日解剖以釐清案情。

▲台中再傳虐童致死案，父親遭聲押母5萬獲交保。

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