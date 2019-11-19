前輩拿餐袋揮打4歲童　菜鳥師專心顧盲生未通報挨罰3萬...法官撤銷

▲台北啟明學校1名幼兒被老師拿餐袋揮打頭部，在旁的吳姓教師因為盡義務通報，遭裁罰3萬元，她不服提上訴。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／台北報導

台北啟明學校幼兒班劉姓教師持餐袋揮打4歲童頭部，在旁的吳姓教師因未通報主管機關，遭裁罰3萬元；吳師不服提抗告，台北地院審理時認為，吳師當時雖在場，但正專心照顧1名全盲幼生，又她資歷較淺，對於瞬間發生的行為，以客觀的標準下參酌能力及事發情境，主觀上沒有不當管教的認識，因此無違反通報主管機關義務，得撤銷裁罰，吳師免繳3萬元罰鍰。仍可上訴。

吳師任教於台北啟明學校幼兒部，她與資深的劉師共帶一個班級。2017年10月5日劉師持餐袋揮打4歲童頭部，但吳師考量自己資歷較淺，當下又在照顧2歲全盲幼生，並沒有出手制止並通報主管機關。事件爆發後她被依違反兒少法相關規定裁罰3萬元，她不服提訴願但仍遭駁回，最後只好委託律師直接提告。

吳師委託律師於法庭上主張，2017年8月吳師開始進入啟明學校工作，在這之前她無類似經驗，是1名資淺的特幼班教師，因此當資深的劉師持餐袋揮打幼童時，她無法判斷是否為管教不當的行為，只能予以尊重，且據她對劉師的了解，雖然劉師帶班風格本來就比較嚴厲，但只要孩童有身體不適、情緒不佳的情況，劉師都會上前安撫，還會自掏腰包買小點心給孩子作為獎勵，吳師一直認為劉師是採寬嚴並濟的教育方式。

律師再表示，吳師事發當下正專心照顧全盲幼生，未仔細看見劉師行為，且劉師揮動餐袋時，4歲幼生也沒有哭鬧或反抗，吳師判定劉失僅為單純揮動沒有暴力行為；此外，現場當時還有1名楊姓助理教師，他也沒有通報，可見依社會常情，劉師舉動並不讓人覺得是不當管教。

北市府認為，根據教室內的監視影像，吳師揮動餐袋時劉師在旁邊低頭注視；另受害幼生多次向父母反應被老師打、不想去學校，經心理諮商後，認定劉師揮打行為已對小孩造成一定程度的影響，因此對於吳師在場卻未盡通報義務，認為她本應受罰。

法官審酌，吳師當下確實在照顧2歲盲生，對於劉師行為，僅能以客觀標準參酌自身能力評斷，並未違反通報主管機關義務，因此不須承擔行政處罰責任，最後決定撤銷北市府裁罰，吳師可免繳3萬元罰鍰。

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