懷疑大學教師妻牽小王共遊　醋夫一句「只差抓姦在床」賠4萬

▲王男懷疑妻子外遇，還和小王共遊大陸。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中王姓男子在婚姻關係存續期間，懷疑妻子小芸（化名）外遇，不僅傳送「我只差沒有抓姦在床」等訊息給妻子的家人，還寄存證信函到對方任教的大學，導致雙方離婚後仍官司纏身。台中地院法官認為，王男未經查證就到處散布不實言論，顯然並不尊重他人的名譽法益，最後依散布文字誹謗罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書中提到，王男與小芸是在2018年7月底經判決離婚，但兩人從2016年起就頻頻因為細故發生爭吵，2017年5月間他甚至開始懷疑妻子外遇，並陸續傳送訊息給對方的姊姊、弟弟，包含「大陸所有教授都證實，妳妹跟台灣某位老師在大陸參訪，玩了好幾天，我只差沒有抓姦在床」、「之前我有跟媽反應，媽說不可能」、「現在承認跟對方有感情心靈背叛，沒有抓姦在床就不承認」。

▲王男寄存證信函給妻子任教的大學校長、學院院長。

但事情到這裡還沒有結束，王男2017年9月改寄送存證信函到小芸任教的大學，信中抨擊妻子身為教師卻沒有潔身自愛，與有婦之夫言語調情，正本交給該學院的院長，另外還有一份副本是寄給校長，嚴重影響女方的名譽以及人格。

台中地院法官認為，王男與小芸原本是夫妻關係，卻不思以正當的方式處理兩人之間的家務事，反而未經查證就率先對特定多數人散布不實言論，顯然並未尊重他人的名譽法益，至今也尚未與女方達成和解，但考量到他犯後皆坦承犯行，態度尚佳，最後依散布文字誹謗罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。