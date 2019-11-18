陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙500億　求饒「台灣不能沒有您」仍遭判刑

▲楊姓女韓粉在高雄煎餅店，辱罵女學生「去死」一戰成名，剽悍的作風卻在陳菊提告後，打出「悲情牌」求饒，可惜陳菊不領情，楊女仍遭法院判刑。（圖，資料照／記者洪靖宜攝）

記者羅志華／台北報導

韓粉肆虐災情不斷，1名楊姓女韓粉更因在高雄一家煎餅店，怒飆女學生「去死」一戰成名，後又於個人臉書、社團內，造謠指陳菊貪汙500億挨告，不料楊女事後態度180度大轉變，在臉書對陳菊「溫情喊話」，「我對陳菊小姐感到萬分的抱歉，對不起我以後不會了」、「台灣不能沒有您們的」。可惜楊女無法接受和解條件，陳菊對這番「求饒」更是不領情，北院11月18日依誹謗罪判楊女拘役50日，得易科罰金。

楊女挺韓屢屢有「亮眼」表現，先是在4月間，不滿前澎湖縣長高植澎，在臉書質疑李佳芬沒把版稅捐出去，「出征」高植澎臉書，辱罵「混蛋」、「丟臉」、「您不是女人生的」等語，遭高植澎提告，楊女反告經澎湖地檢偵結，將高植澎不起訴。

到了8月，楊女又在臉書及數個韓粉社團內，散佈謠言指陳菊貪汙500億元，更指稱韓國瑜當選總統，才能將這些人送到大牢；不料楊女罵得激昂，卻在陳菊提告加重誹謗後，於9月15日在臉書打「悲情牌」求饒，稱是一時衝動，才會在臉書轉貼陳菊貪汙的事件洩憤，除了向陳菊道歉外，更說自己「沒有錢、沒有房子、更沒有健康的身體」、「您（陳菊）大人有大量，請您放過我」、「我一定會修正自己的言行舉止，也會告訴大家陳菊小姐是個有肚量的好人」。

可惜陳菊並不領情，依舊讓楊女乖乖到法院報到，北院審理時，楊女無法接受陳菊的和解條件，北院於11月18日依誹謗罪，判楊女拘役50日，得易科罰金。這也是陳菊在歷經提告費鴻泰、張琍敏等人敗訴後，首次迎來的勝利。

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