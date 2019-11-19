撞擊現場曝！行人閃違停車往外車道走　消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

▲消防隊員完成任務返隊途中，撞上閃避前方車輛的鄧姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮鄧姓男子（36歲）18日行經南埔郵局附近時，為了閃避停放路邊白線的車輛，走向外側車道，但此時一輛剛完成滅火任務的消防車正好疾駛而過，駕駛疑因大車視線死角沒有看到他，鄧男頭部遭消防車後照鏡迎面撞上，衝擊力道強烈人直接被撞飛，該車消防員發現撞到人後，趕緊下車施以CPR急救，目前鄧在彰化基督醫院搶救中，有生命危險。

南投消防局表示，18日下午3時許接獲報案，草屯中和路有雜草火警，調派1車2人前往進行撲救，火勢也在20分鐘內迅速撲滅。在任務結束後，2人在返回隊上途中，經過南埔郵局附近時，意外撞上鄧姓男子，於下午3時37分派出救護車，將鄧男送往草屯佑民醫院急救，但因傷勢嚴重，目前已轉往彰基治療。

▲鄧男遭撞後倒地，鞋子也噴飛。

影片中，鄧男原本是靠路邊反向行走於馬路上，但為了要閃避前方停放的車輛，才朝馬路外線車道走去，疑未注意前方有一輛消防車朝他開向，消防車的後照鏡就這樣迎面撞上鄧男臉部，衝擊力道強烈，鄧男當場整個人飛起來，彈到白線內側。

據悉，消防車駕駛員疑因視線死角，沒有看到路人突然竄出，才會發生意外，該車消防員發現撞到人後趕緊下車查看，鄧男已倒臥在路上，緊急對他施以CPR急救，等待救護車救援。彰基表示，鄧男目前昏迷指數3，有生命危險；有嚴重頭部外傷、缺氧性的腦病變及肝臟有撕裂傷等傷勢，正持續搶救中。

▲發現撞到人後，消防員趕緊下車查看。

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