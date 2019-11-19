脫光塗滿精油…武術老師按摩順勢壓住女學生　下肢發功衝撞給潮：太舒服了

▲武術老師藉按摩的機會，對塗滿精油的女學生伸出狼爪。（按摩示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名武術老師設立個人按摩工作室，邀約學生到店消費，並稱全身油壓按摩須脫光光，一名身材姣好的女學生基於信任，脫下外衣、解開胸罩…豈知這位習武之人色慾大起，塗上精油後便開始揉胸摳下體，不顧女學生拒絕還強逼口交，接著脫褲用力衝撞給潮，女學生事後回應訊息說，「舒服喔，哈哈」

檢警調查，已婚的37歲蔣男在大學教武術也經營按摩養生館，其學生花花（化名）去年除夕到養生館捧場，聽從指示脫光光，僅穿浴袍接受油壓按摩，蔣男驚見曼妙身材，還是壓抑內心獸性安分按摩，並未伸出狼爪。

但同年隔月11日，花花喜孜孜再度上門想按摩時，蔣男內心的慾望已經擊潰他的理性，先請花花脫光穿浴袍，他來準備精油…接著以按摩床上方燈光刺眼為由，要求花花戴上眼罩，再趁機搓揉其胸部及下體。

花花察覺有異，趕緊脫下眼罩並要求老師停手，早已「升旗」的蔣男怎可能罷休，脫下褲子強逼口交，接著壓住花花雙手，並以下肢猛力衝撞其塗滿精油的下體，事後蔣男還傳訊息給花花說，「太舒服了！」、「今天按摩舒服嗎？」，花花驚嚇過度，不知如何是好，竟然回傳，「舒服喔，哈哈」

據了解，女學生案發後有向同學哭訴，並驗傷報警，審理時，蔣男辯稱是兩情相悅，性行為時還有變換體位採「女上男下」，結束後兩人一起沐浴、化妝，離開後又去看戲、逛夜市；校方召開性平會調查，其男友也曾為此事傳訊質疑蔣男。最後法院根據各方跡證認定2人性關係非兩情相悅。

合議庭認為，花花因突然遭信任的熟人性侵而情緒混亂，又顧慮到未來可能還會在學校碰頭，因此選擇暫時隱忍，至於案發後跑去看戲及逛夜市，則是花花為了轉換心情暫時逃避，上述反應與一般遭熟人性侵的被害者一樣；新北地院19日斥責蔣男嚴重折損為人師表形象，依強制性交罪判刑3年6月；全案可上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】



影／載著20億現金…國道運鈔車爆胎等待接駁 8勇警戰戰兢兢全程戒護



父母都在客廳…人夫伴小三在房間「決戰分手砲」 爽完他竟狠掐脖子：再一晚



櫃姐長濕疹7年 拿積蓄跟母親退休金醫治…噴光408萬只換到一句話讓她氣炸

▲蔣男辯稱性關係是在兩情相悅的狀況下發生，過程中還有變換成「女上男下」的體位。（按摩示意圖／取自免費圖庫Pixabay）