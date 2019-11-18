正妹網約宅男摩鐵交纏...她急催：快去洗香香　他戰鬥澡開門一看超傻眼

記者林悅／台南報導

蔣姓女子夥同任姓男友，2人合謀由蔣女利用網路誘騙宅男到旅社共度春宵，再哄騙被害人先洗澡，伺機洗劫其財物後逃逸，市警五分局接報，循線追查，將2人緝捕到案，全案除依竊盜罪嫌送辦外，目前由警方擴大偵辦中。

▲蔣姓女子誘約被害人到旅館，伺機行竊財物迅速逃離，搭任姓男子接應的機車迅速逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局日前接獲王姓及盧姓被害人相繼報案稱，他們在網路聊天室認識一名女子，彼此以Line互加好友後，女子約被害人見面旅館度春宵。該女子分別於10月23日及11月10日凌晨3時許，與2名被害人見面後，先前往超商購買飲料，女子上車熱情送飲料予被害人飲用，隨後帶被害人前往附近汽車旅館休息。

當抵達旅館後，女子即催促被害人先去洗澡，被害人見飛來艷福，趕緊脫衣沐浴，獨留女子於房間內休息，不久被害人隱約聽見開門聲，探頭查看發現女子已不見蹤影，隨即檢查隨身攜帶之物品，才發現手機及現金不翼而飛。被害人詢問旅館櫃檯，得知該女子匆忙跑步離開，坐上一名接應男子機車揚長而去。

市警五分局接獲報後，研判該鴛鴦盜應會持續犯案，不敢輕忽，立即組成專案小組全力偵辦，查出犯嫌蔣女約被害人見面後，即由任姓男友全程尾隨至旅館外等候，待蔣女得手後即馬上接應逃離，警方調閱旅館外監視影像，查出犯嫌所騎乘之機車車號，循線查出2人的身分，於11月16日將2名嫌犯緝捕到案，依竊盜罪嫌送辦，並持續追查有無其他受害者，警方籲請其他被害民眾，向五分局報案指認嫌犯以利擴大偵辦。

警方呼籲民眾，近來歹徒利用網路找尋對象，經由聊天讓被害人失去戒心，誤以為走桃花運，將人約至旅館洗劫一空。提醒民眾網路世界陷阱多，對異於常理之男女交友關係應謹慎，小心飛來的艷福是禍不是福。