「為何偷我弟的車？」2友怕被波及秒落跑　獨留三重少年遭刺胸亡

▲吳姓少年遭刺後，在地面留下大片血跡。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重18日清晨發生血案，年僅16歲的吳姓少年因一部機車遭到20歲的黃男持折疊刀刺殺，警方深入調查，發現吳少在遇刺前還捲入另起鬥毆糾紛，在蘆洲環河北路打群架；當時黃嫌目睹，擔憂弟弟的機車被砸壞，還幫忙打電話報警，警方也到場順利逮回8名涉案青年，豈料趁隙離開現場的吳姓少年，在不久後竟會遭刺胸殞命。

黃嫌供稱，因弟弟的機車遭竊，因此18日凌晨1時許與朋友的父親蔡男駕車外出到蘆洲一帶找尋，並在蘆洲三民高中附近發現一群青年聚集，且弟弟的機車赫然出現其中，並由另名不認識的吳姓少年騎乘；但正當黃嫌準備下車詢問時，吳姓少年一夥就騎著機車離去，黃嫌只好一路緊跟到台北市，沒想到卻追丟。

▲黃嫌弟弟的機車遭偷，有向警局報案失竊。（圖／記者陳以昇翻攝）

無奈之餘，黃嫌與蔡嫌只好轉往士林吃消夜，原以為今晚已無所獲，沒想到凌晨3時許時又遇到吳姓少年一夥，當即驅車一路跟到蘆洲環河北路，不料卻見到一群惡少鬥毆，黃嫌擔心弟弟的機車在混亂中受損，還拿起電話幫忙報警；警方到場後也順利逮捕8名涉案青年，但在旁圍觀的吳姓少年與其2名友人卻趁亂逃脫。

黃嫌見到吳少身影後，立刻再度追上，一路追到三重區才見到吳少將車停在一旁，與另外2名友人攀談，黃嫌便持折疊刀、蔡嫌則持棍棒下車理論。黃嫌劈頭就詢問「為什麼要騎我弟弟的車？」吳少聞言後感到莫名其妙，當即回嗆「這是我的車」，雙方立即爆發口角衝突，而身旁的2名少年擔心捲入其中，因此先行一步離開。

▲吳姓少年胸口中刀後飛奔逃離現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃嫌見到吳少落單後，怒氣再也忍不住，與蔡嫌衝上前演變成「2打1鬥毆」，混亂間還抄起預藏的折疊刀狠狠刺入吳少左胸，鮮血當場濺了一地。黃嫌見到遍地血跡斑斑後也嚇了一大跳，因此放任重傷的吳少離開，並隨手將兇刀丟在路旁，怎料吳少步履蹣跚走了數十公尺後，因傷勢過重、不支倒地，最後送醫搶救仍然不治。目前黃嫌與其伯父2人已主動到案，正接受警方偵訊中，訊後將依殺人罪嫌送辦。

「時間對我們來說完全沒用！」

▼黃嫌與蔡嫌當時手持的折疊兇刀及棍棒。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼黃嫌及蔡嫌遭到警方移送。（圖／記者陳以昇翻攝）