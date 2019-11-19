女運將撞毀前保齡球國手...截肢昏迷躺加護　家屬無奈：怎麼10萬元就交保

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

知名保齡球國手林俊賢，5年前轉戰吉林國小擔任游泳教練，但18日下課時遭1台小黃撞上昏迷，林俊賢家屬獲悉後悲痛萬分，19日面對媒體詢問直言：「怎麼可以10萬元就交保？」

據悉，50歲的林俊賢5年前從保齡球國手轉戰到吉林國小擔任社團的游泳教練，18日下午5時許準備下班時，在校門口牽車準備返家時，遭69歲曾姓女駕駛所開的小黃撞上，整個人當場沒有呼吸心跳送醫搶救。

▲吉林國小外聘的游泳教練，18日晚上在校門口遭1台小黃撞上昏迷送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

林俊賢經過醫院搶救後雖然恢復呼吸心跳，但仍昏迷在加護病房觀察，而曾女獲悉林俊賢昏迷，在步入地檢署時突然說出「對不起」向家屬道歉，最後也獲檢察官10萬元交保。

▲林俊賢遭撞昏迷在加護病房觀察，但妻子（右2）無奈說，「怎麼10萬元就交保」。（圖／翻攝畫面）

而曾姓女駕駛在下午2時許交保離開北檢時，面對媒體詢問是否要去醫院探視，曾女頻頻點頭，但3小時過去，卻依然未現身醫院。

林俊賢妻子以及女兒在加護病房門口表示，有與肇事駕駛聯繫，但對方卻說要與律師聯繫時間後再前往醫院探視，讓林俊賢的妻子無奈：「怎麼可以10萬元交保？」

▲林俊賢5年前從國手退役後轉戰游泳教練，18日在校門口遭撞小黃撞上昏迷。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

林俊賢的同校老師也在醫院陪同家屬，透露「這就是一個很單純的交通意外，發生這事情家屬接到消息一時間無法接受」，但後面還是會持續陪伴家屬。

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