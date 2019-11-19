正妹漫步街頭...飢渴男貼身「搓揉+上下蠕動」！見她反抗更興奮：讓你舒服～

▲蔡男見正妹獨步街頭，竟衝上前襲胸，還作勢性侵，遭判刑2年10個月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／台中報導

蔡姓男子深夜2點多見到女子小乃（化名）獨自步行在街上，他竟衝上前去抓捏她胸部，還將她撲倒在地稱，「要讓你舒服」，作勢要性侵，所幸小乃奮力反抗，才沒讓他得逞。事後，蔡男被判刑2年10個月，他不服提上訴，並要求交保，還說自己已經賠償50萬元和解金，但台中高分院認為，他是累犯，且賠償金也不是主動給，因此不予交保，並延押2個月。

判決書指出，2018年5月24日凌晨2點多，小乃搭乘計程車在西屯區至善路下車，與前夫談話結束後，前夫又搭車離去，而蔡男見她獨自步行欲返回其住處，於是先繞到她後方，再趁機抓捏她胸部1下，隨後跑離現場。

小乃因一時驚嚇無法反應，繼續步行，蔡男見她沒有求救，認為有機可趁，竟又在她周遭盤繞跑動，伺機再抓摸她胸部，小乃嚇得不知如何是好，於是開始躲藏、跑上陸橋，並撥電話給前夫求救。

蔡男見小乃跑到橋上，先是將她壓制在地，再將手伸進她衣服內撫摸胸部，還稱「要讓你舒服」等語後，並以下體磨蹭她身體，另以手欲解開她牛仔短褲鈕扣，試圖指侵對方。期間小乃用膝蓋奮力抵抗，再加上前夫及時趕到，才沒讓蔡男得逞，而蔡男也趁隙逃跑。

案經小乃提告，蔡男被依強制性交未遂罪判刑2年10個月，他不服提出上訴稱，已跟小乃和解，且也已賠償50萬元，並希望能讓他交保去醫院治病，若他能交保，願意配合定期到警局報到，並由他母親予以監管。

然而，台中高分院法官調查發現，蔡男並非初犯，且賠償50萬元還是小乃強制執行程序，才拿到，並非主動付款。另外，看他出庭的狀況，並沒有交保的必要，再加上他觸犯強制性侵未遂涉嫌重大，羈押原因依然存在，有繼續羈押的必要，因此裁定延長羈押2個月。

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