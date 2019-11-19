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前保齡球國手轉戰游泳教練　下課遭小黃逆撞命危慘截肢...妻當場哭癱

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記者邱中岳／台北報導

知名保齡球國手林俊賢轉戰吉林國小擔任社團的游泳教練，18日下午結束社團活動後準備牽機車返家，但沒想到遭1名小黃司機衝撞當場昏迷送醫，妻子聞訊哭癱在地，旁人也協助將妻子扶坐在輪椅上，校方也表示會全力協助處理後續。

▲▼林俊賢原本是保齡球國手，事後轉戰吉林國小擔任游泳的社團教練。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

▲吉林國小游泳教練林俊賢（左）下課準備牽車返家，竟然慘遭小黃衝撞昏迷。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

據了解，50歲的林俊賢原本是保齡球國手，5年多前轉戰吉林國小擔任社團（課外課）游泳教練，在學校相當客氣，對學生也非常熱心，平時深受小朋友喜愛，學生動作不好也會被留下加強訓練，是個很呵護學生的老師。

▲▼林俊賢原本是保齡球國手，事後轉戰吉林國小擔任游泳的社團教練。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

▲林俊賢原本是保齡球國手，事後轉戰吉林國小擔任游泳的社團教練。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

據悉，林俊賢目前已經有稍微恢復意識，但右小腿已經截肢，也將觀察身體其他部位的狀況，熟識林俊賢的老師們也表示，私下平常都會有互動，也會討論學生泳訓的情況。

19日上午校方也有與家長會開會決議開始募款，一定要全力協助林俊賢後續醫療問題；另外，校方也期待事件平息落幕，也能夠還給家屬一個平靜的空間。

▲▼林俊賢原本是保齡球國家隊選手，常常代表國家出國征戰。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

▲林俊賢原本是保齡球國家隊選手，常常代表國家出國征戰。（圖／畫面翻攝林俊賢臉書）

林俊賢目前仍昏迷在加護病房觀察，他的妻子昨天聞訊趕至醫院時當場哭倒癱軟，旁人也趕忙拿輪椅協助，而事後妻子情緒穩定後也對該名肇事的女運將提出告訴。

▲▼林俊賢妻子得知丈夫遭撞昏迷送醫，到醫院時當場癱軟痛哭。（圖／翻攝畫面）

▲林俊賢妻子（右2）得知丈夫遭撞昏迷送醫，到醫院時當場癱軟痛哭。（圖／翻攝畫面）

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