69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

記者劉昌松／台北報導



69歲曾姓婦人18日傍晚開計程車行經台北市吉林國小附近時，突然衝向路旁，撞倒14輛機車，導致學校社團游泳教練重傷截肢，曾婦知道闖了大禍，嚎啕大哭表示自己為了扶養智能障礙的兒子，所以還在開小黃賺錢，發現車子有問題時，選擇撞向路旁機車減速，「我真的煞不住」，檢察官訊後依過失傷害罪，諭令曾婦10萬元交保，並責付給親人。

▲曾婦18日傍晚駕駛計程車突然衝向吉林國小門口，撞倒14輛機車導致學校社團教練重傷。（圖為資料趙／記者黃彥傑攝）

據了解，曾婦因為兒子有智能障礙，需要靠曾婦繼續工作賺錢，而賴以維生用的計程車不久前才剛去保養過，她18日一早7點多出門跑車，中午回家用了餐午休過後，約2、3點才繼續工作。

▲曾婦移送北檢時哭喊：「對不起」。（圖／記者孫于珊攝）

根據監視畫面，曾婦駕駛的計程車在傍晚5點多，行經吉林路與長春路口時，突然有猛力往前衝的跡象，隨後整台車跨越雙黃線往吉林國小外的機車停車格衝去，一連撞倒14機車，造成游泳教練當場遭撞沒有呼吸心跳，所幸送醫後救回一命。

據悉，曾婦向檢警表示，當時感覺車子不對勁，但是踩煞車也無法減速，所以選擇衝向停放在路旁的機車，希望藉此減緩車速，萬萬沒想到當時有人正在牽車，曾婦對於自己造成嚴重車禍，萬分懊惱，偵訊時不斷悲嚎痛哭「我不是故意的，我真的煞不住」。

因曾婦酒測值為0，初步可排除酒駕問題，檢警後續將調閱事故路段監視畫面，確認曾婦車速變化，並勘驗肇事車輛機械、以及保修紀錄，確認有無故障，釐清責任歸屬。

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