她14歲出版「火柴盒大小」袖珍書　千人捐2000萬帶它回歸

▲夏綠蒂.勃朗特14歲時所出版的小書。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國作家夏綠蒂.勃朗特（Charlotte Brontë）在14歲時，出版了火柴盒大小的「袖珍書」，這本書被稱為《青年男士雜誌》（The Young Men’s Magazine）。在巴黎「德魯奧酒店」（Hôtel Drouot）近日舉辦的拍賣會上，勃朗特協會（The Bronte Society）終於以60萬歐元（約新台幣2024萬元）的價格購回這本在外流浪已久的「小書」。

據英國《BBC》、美國《紐約時報》報導，勃朗特在14歲時曾出版名為《青年男士雜誌》的微型書，這套作品共有6本，其中4本原就為勃朗特協會所有，第5本則在該協會募款後，花了60萬歐元（約新台幣2024萬元）買到，加上其它瑣碎的費用，共要支付78萬歐元（約新台幣2630萬元），第6本則在2011年時下落不明。

勃朗特協會表示，能夠讓這本書歸隊，實在由衷感謝所有付出貢獻的人。共計約有1000人捐款幫助，其中還有像是演員茱蒂.丹契（Dame Judi Dench）、作家賈桂琳.威爾森（Jacqueline Wilson）、小說家特蕾西.舍瓦利耶（Tracy Chevalier）等名人參與、支持。

這本書非常迷你，僅長6.1公分、寬3.5公分，跟一個火柴盒差不多大，內容描述了勃朗特和她的兄弟姊妹一起玩過的士兵，且以「生動的手寫廣告」為特色，其中還有一個部分似乎是她另個知名作品《簡.愛》（Jane Eyre）的場景前身。

勃朗特協會的執行董事凱蒂.萊特（Kitty Wright）表示，「我們一直努力要把這本非凡的『小書』帶回勃朗特博物館，但我現在還不敢相信這本書真的能夠回來。」

勃朗特博物館的首席策展人安.丁斯代爾（Ann Dinsdale）也補充說明，這個「獨特的手稿」帶回博物館後，絕對會是她在30年職業生涯中的絕對亮點。