小兵立大功捐贈災情勘查車　台南市消防局感謝義舉

▲小兵立大功有限公司張青鑑董事長，代表捐贈消防局災情勘查車，由消防局副局長梁全順（左三）代表接受，並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

小兵立大功有限公司張青鑑董事長，代表捐贈台南市消防局１部災情勘查車，由消防局副局長梁全順代表接受，並頒發感謝獎牌，感謝張青鑑董事長造福人群的慈善義舉。

1993年「小兵立大功廣告社」成立於台南，1994年後改制成「小兵立大功有限公司」迄今20多年，多年來秉持服務與照顧的精神，為了體恤求職者的辛苦，首創以「免費索取」的人力報，提供第一手的職缺訊息給求職者。

董事長張青鑑先生，多年來奉獻社會不遺餘力，事務繁忙仍不忘樂善好施、熱心公益，得知台南市消防局下營分隊為因應災情勘查、指揮救災及後勤補給運輸救災案件人員、裝備等需求，便慷慨解囊依消防局需求，購置災情勘查車1輛，配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，市值約100萬元，捐贈本市消防局下營分隊，以保障下營居民生命、財產安全。

張青鑑董事長表示，自幼成長於下營地區，秉持著取之社會，用之社會的精神，除了本次捐贈外，更是在教育、警界、社福、社區回饋等領域有諸多善行捐獻。得福惜福、飲水思源的張青鑑董事長，回饋鄉里、濟世助人之善行，足為社會公益典範，也希望藉今日之善行能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。