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打擊違規張貼小廣告　台南市環保局大執法

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▲台南市環保局，決定打擊違規張貼小廣告大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局，決定打擊違規張貼小廣告大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期台南地區房地產交易熱絡，建案持續增加，連帶使得違規廣告跟著猖獗，清潔隊每週拆除件數高達上萬件，台南市環保局11月11日起大執法加強取締，違規業者除依違反廢棄物清理法處分外，同時會移請警察局及地政局處分。

環保局指出，違規廣告物中房屋仲介廣告佔95％以上，市長黃偉哲呼籲，採取合法廣告途徑，勿因一時方便而遭處罰鍰，尤其合法廣告通路眾多，應善用電子網路的無紙宣傳，也能兼顧節能減碳，將更容易達到行銷目的，也還給屬於台南市民潔淨的生活環境與城市美感。

▲台南市環保局，決定打擊違規張貼小廣告大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局長林淵淙說，最近有些不肖業者為了規避台南市環保局監視器取締，張貼廣告時所騎乘機車車牌號碼，用不透明膠帶黏貼，後續將請台南市警察局協助取締，查獲者除以違反廢清法處分外，也將依違反交通處罰條例處分。另外，房仲業的違規廣告涉及違反不動產經紀業管理條例部分，台南市環保局完成蒐證後，會立即移請地政局處分。

台南市環保局說，今年至今已停話641件，另依違反廢棄物清理法告發244件。環保局鼓勵市民一起清除違規小廣告，只要撕下違規張貼的小廣告紙4公斤或紙板、珍珠板、PP板10公斤，即可兌換100元提貨券，換完為止。

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