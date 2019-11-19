台南市攔阻詐騙「六都第一」　警辦新進銀行櫃台人員防詐講習

▲台南市警局及轄區第二分局合作，辦理京城銀行2場次新進櫃台人員防詐騙課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

詐騙方式隨著科技進步日新月異，花樣百出，防治詐欺除了靠警方查緝外，位處第一線的銀行及郵局行員所扮演的「防詐守門人」角色相當重要，據警政署統計，去年六都攔阻詐騙台南市位居第一，最大功臣其實在於金融機構行員。

警方指出，行員察覺異狀，進而通報警方到場處理，有效防止民眾遭詐，因此11月市警局及轄區第二分局合作，辦理京城銀行2場次新進櫃台人員防詐騙課程，由市警局犯罪預防科警務正黃東偉及巡官黃翊禎針對最新金融詐騙手法、受騙情境觀察及關懷提問等技巧加強宣導。希望透過金融機構的機警和關心，第一時間成功防堵詐騙犯罪，讓市民朋友免於財產的損失。

警方表示，多數遭詐騙者到金融機構要解除定存、申辦網路銀行服務、提領大量現金或多次境外匯款到海外帳戶，務必要提高警覺，這些都是詐騙集團慣用手法；而遭詐騙民眾外觀上神色慌張、談話欲言又止、四處張望、眼神閃躲及情緒躁動不安，如近一步詢問原因，對於資金用途陳述不清明顯矛盾，一邊解約電匯一邊講手機，這是歹徒為監控受騙民眾領款情形，進而要求被害民眾將手機保持通話而聽從指示匯款，如有上述情形，應立即聯絡警方到場協助處理。



市警局表示，希望藉由這次合作教育訓練宣導，能讓金融機構從業人員都能持續提高警覺心和同理心，對周遭可疑人士或神色慌張人士多加留意，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線尋求警方協助查證，期許每個行員都能成為「防詐守門人」，守護市民朋友財產安全，為治安工作盡一份心力。