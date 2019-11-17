台南市贈林志玲「嫁妝一牛車」　林父以書法親筆致謝

▲台南市贈林志玲「嫁妝一牛車」，黃偉哲表示，新郎能娶到台南女兒真是福氣滿滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名模林志玲11月17日在家鄉台南舉辦婚禮，先於中西區市定古蹟「全台吳姓大宗祠」，循古禮舉辦婚禮儀式,傍晚則在南美館1館辦理婚宴，台南市政府為台南女兒林志玲，準備「嫁妝一牛車」，滿載12件台南在地農特精品，並在依古禮在婚宴入口醒目處一字排開，林志玲的父親並親筆以書法作致謝辭感謝。

台南市長黃偉哲雖未參加婚宴，但很高興收到林志玲與Akira回禮贈賓客的新婚紀念禮；黃偉哲表示，新郎能娶到台南女兒真是福氣滿滿，林志玲的婚禮也讓全台民眾沉浸在喜悅中，祝福她和夫婿Akira婚後幸福美滿，也邀請全台民眾,見證幸福之餘，不妨親自來一趟台南，感受整個城市的優雅浪漫。

台南市政府表示，「嫁妝一牛車」是循古禮準備，包括代表成家後每天開門「柴米油鹽醬醋茶」7件事的龍崎竹碳（柴）、後壁及六甲的冠軍米（米）、善化及西港的麻油（油）、七股的鹽（鹽）、新化知名的東成醬油與成功醬油（醬）、楠西特產梅醋（醋）、中西區義豐冬瓜茶磚（茶）；還有讓新人好眠的下營蠶絲枕被、早生貴子的東山龍眼乾與龍眼蜜、元氣滿滿的佳里牛蒡，及致贈公婆的西港藺草包與藺草帽等禮品，還商請台灣工藝之家陳啟村老師為林志玲製作台南大餅餅模，作為新婚紀念。「嫁妝一牛車」展現台南物產豐饒，行銷地方農產特色，也盼吸引更多民眾認識及選購台南精品農特產。

台南市政府指出，林志玲舉辦婚禮晚宴的南美館1館，是日本建築師梅澤捨次郎的作品，建於1931年，為折衷主義裝飾藝術式樣 （Art Deco） 風格建築。1998 年被指定為市定古蹟，曾是台南市警局官署，而後華麗變身成為美術館，鎮館之寶為大師顏水龍的馬賽克畫「熱帶植物」。古蹟棟部分，採用古早十三溝面磚，樓梯可見台灣傳統磨石子工藝，後方增設新建棟，作為大型展覽空間，並採國際規格挑高5.5米，中庭則留做戶外休憩空間，並有一顆老榕樹，氣氛十分清幽，可作為音樂演奏及表演場地，林志玲的婚禮晚宴即位於中庭。