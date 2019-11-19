宜蘭藍營分裂　陳歐珀登記尋求3連霸佔優勢

▲陳歐珀登記宜蘭立委，尋求3連霸。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨立委陳歐珀19日上午在支持者陪同下登記參選宜蘭縣立委，陳雖面臨國民黨呂國華及無黨籍黃定和等人的挑戰，但因藍營分裂，尋求3連霸目前佔優勢。

尋求立委3連霸的陳歐珀，上午在支持者陪同下到宜縣選委會登記立委，隨後並與支持者掃街拜票。目前，外界認為，受到柯P及民眾黨支持、以無黨籍登記參選的黃定和，對已登記立委的國民黨呂國華選情衝擊較大，讓陳歐珀選情呈現較穩定狀態。

另，陳歐珀因小英政府的宜蘭交通建設大方送加持，把高鐵延伸宜蘭做為選戰主軸之一，這項議題若持續加溫，將成陳選戰利器。

雖然呂國華猛打陳歐珀8年立委宜蘭交通建設是近乎空轉，但陳仍主打高鐵延伸宜蘭的政績，他的說貼是民進黨政府打破過去政府的傳統思維，以國土發展與區域均衡發展作為新目標，打造完整全台高快速鐵路網，也是落實「西部高鐵，東部快鐵」計畫的第一步，才能打通東西部任督二脈。

陳更指出，高鐵延伸宜蘭，宜蘭鐵路高架，因為高鐵延伸宜蘭目前規劃是全線高架，同時，不僅是全線高架，它將與宜蘭鐵路高架合併施工，更可以一舉解決頭城到二結的鐵路高架工程費沒有著落的難題，而宜蘭到羅東的鐵路高架可行性已獲原則通過，建設可期。如此，高鐵延伸宜蘭的同時，鐵路高架化建設將一併完成。

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