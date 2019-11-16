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柯文哲評藍綠不分區：國民黨與社會脫節、民進黨派系分贓

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▲▼不分區立委名單看法，柯P在宜蘭說，國民黨跟社會脫節，及他不好說民進黨是派系分贓。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼不分區立委名單看法，柯P在宜蘭說，國民黨跟社會脫節，及他不好說民進黨是派系分贓。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台北市長柯文哲16日在宜蘭表示，有關國、民黨不分區立委名單看法，國民黨曾是「又老又紅」，後來改了但跟社會有點脫節。民進黨的部份「我不好意思說是派系分贓啦！但名單是派系決定的」。至於他太太「酸了」某不分區名單是酬庸與派系分贓「她寫些什麼我也管不了」。

▲▼不分區立委名單看法，柯P在宜蘭說，國民黨跟社會脫節，及他不好說民進黨是派系分贓。（圖／記者游芳男攝，下同）

台北市長柯文哲，16日上午陪同宜蘭立委參選人黃定和，在宜蘭蘇澳鎮中原路市場及南方澳漁村掃街拜票，受到民眾歡迎。柯也首次參拜南天宮，並到進安宮、昭安宮參拜，隨後到南方澳斷橋處訪視。

有關國、民兩黨不分區立委名單看法，柯文哲說，國民黨一開始是「又老又紅」，名單後來雖然又改了，但還要跟台灣社會接軌、接地氣，簡言之跟是跟社會有點脫節；民進黨的部分是派系角逐，「我不好意思說是派系分贓啦！但名單是派系決定的」

柯強調，提名不分區立委應儘量跟台灣社會可以連結及多元性，也要注重專業性。

另有關市長夫人在臉書也寫到民進黨提名某政論節目主持人時，她「酸了」是酬庸與派系分贓，柯說：他太太個性就是這樣看不順眼「啪」就下去了。她是很有主見的，他市政忙晚上回家時她大都睡了，「她寫些什麼我也管不了」。

▲▼不分區立委名單看法，柯P在宜蘭說，國民黨跟社會脫節，及他不好說民進黨是派系分贓。（圖／記者游芳男攝，下同）

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