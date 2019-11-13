桃園區「長青學苑2019年結業」　銀髮學員展現學習成果

▲桃園區「長青學苑」的趣味氣球課程。（圖／桃園區公所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

快樂學習，永遠年輕！桃園區「長青學苑2019年結業典禮暨成果展餐會」，15日中午於鉑宴會館舉辦。區公所表示，該區長青學苑收費低，今年開設共49門課程，並納入環保、營養、醫學及法律常識面向的講座課程，參加學員日增，深刻體會「上課」除了認識朋友，更可自我成長，拒在家中做一名等吃、等睡、等兒女來探望的「三等人」！

▲太極拳課程。（圖／桃園區公所提供）

桃園區公所13日表示，長青學苑的學員是以年長者為主，目的為倡導終生學習的精神，開辦28年來，由於課程內容多元、精彩，一直廣受銀髮長輩們的歡迎，學員不僅可以學習各式各樣的才藝，還能結識朋友、拓展人際關係，讓生活更充實豐富，也因此，長青學苑每年報名的人潮都相當踴躍，學員己逾2千人。

▲素描水彩班。▼報名費用。（圖／桃園區公所提供）

在桃園市政府的努力下，許多針對銀髮族的福利政策正持續積極推動，包括三節、重陽節的敬老禮金、敬老愛心卡、設置多處關懷據點照顧老人生活及健康維護、廣設日照中心等。長青學苑、社區大學等組織也更積極活躍，讓長輩們樂於學習，實踐活到老、學到老的精神，生活也更加充實、精彩。

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