　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

居家附近有那些職缺？　桃園「工作職缺地圖」報您知

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園就業服務處開發「職缺地圖」網站

▲桃園就業服務處開發「職缺地圖」網站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在求職過程中，工作地點向來是民眾考量的重點之一，然而現行各大求職網的職缺多以文字列表方式呈現，不僅看不出區域間的職缺多寡，也難以理解工作地點於求職者居住地的相對位置。桃園市政府就業服務處開發「桃園市工作職缺地圖」網站，以職缺地圖方式，讓職缺位置及資訊一目了然。

桃園市政府就業服務處指出，經整合「台灣就業通」的職缺資訊及「Google地圖」功能，開發「桃園市工作職缺地圖」網站，以職缺地圖方式，讓職缺位置及資訊一目了然，提供求職民眾另一個快速搜尋工作職缺的管道。

▲桃園就業服務處開發「職缺地圖」網站

▲桃園就業服務處開發「職缺地圖」網站。（圖／市府提供）

透過職缺地圖民眾可配合自身使用的交通方式來選擇理想職缺及工作地點，如看到理想的職缺，可直接透過網站系統連結台灣就業通投遞履歷，或聯繫本處就業服務據點協助洽詢及推介，達到快速篩選媒合的效果。

「桃園市工作職缺地圖」即日起正式上線，除職缺搜尋功能外，更將職業訓練、就促課程、現場徵才活動等資源訊息一併規劃整合於地圖中，提供桃園市民更便利、更完整的就業服務。除此之外，該系統還支援手機或平板使用，讓求職民眾隨時隨地都可以用行動裝置，找尋適合職缺！更多詳細資訊請上就服處官方網站查詢(https://oes.tycg.gov.tw)，或觀賞桃園市工作職缺地圖宣導影片(https://bit.ly/34xqjmT)。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
國小女教師尬上替代役　切結書認「身體上的依賴機會」正宮氣炸
妻雙11「狂刷130萬」！丈夫站33F外牆崩潰：才剛還完87
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

噪音陳情案件創新高　台東環保局呼籲打造安寧社區

嬰幼兒閱聽活動　台東縣政府期望閱讀從小培養

無駕照違規記滿點　無照可扣遭「一個月內禁重新考照」

年編4000萬改善消防設備　桃園仍有77所學校消防安檢未過

居家附近有那些職缺？　桃園「工作職缺地圖」報您知

嘉縣警2專案緝捕藥頭145人　「3個第一名」獲行政院頒獎　

烏日焚化爐旁蓋運動場　民進黨議員譏諷「移動空氣清淨機」

池上自來水「軟化」成功！　煮開水終於沒有懸浮顆粒

「幸福台東　農遊趣」　暢遊台東農村之美

萌萌小小兵戶外教學　包圍台東關山派出所

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

噪音陳情案件創新高　台東環保局呼籲打造安寧社區

嬰幼兒閱聽活動　台東縣政府期望閱讀從小培養

無駕照違規記滿點　無照可扣遭「一個月內禁重新考照」

年編4000萬改善消防設備　桃園仍有77所學校消防安檢未過

居家附近有那些職缺？　桃園「工作職缺地圖」報您知

嘉縣警2專案緝捕藥頭145人　「3個第一名」獲行政院頒獎　

烏日焚化爐旁蓋運動場　民進黨議員譏諷「移動空氣清淨機」

池上自來水「軟化」成功！　煮開水終於沒有懸浮顆粒

「幸福台東　農遊趣」　暢遊台東農村之美

萌萌小小兵戶外教學　包圍台東關山派出所

竊賊假裝車主偷瑪莎拉蒂…錢帶不夠！　他異想天開…請拖吊車分2段拖

日美妝網紅超兇！　被起底「自帶12公分」拍AV…網崩潰：是偽娘！　

12強／都退休了　陳甲龍與好友彭政閔賽前握手致意

警攔小客車違規迴轉　他撈菸盒自清「我沒有！」…不小心露餡

佛心網友曝中壢凶宅名單　驚見分屍食人案路段

ABL／NCAA場均30分得分王　基恩加盟寶島夢想家

中信盃／自學日文想挑戰日職　新生張旭還要再霸氣一點

不斷更新／張奕守住得點圈危機　1局結束中華0：0韓國

《魔鬼審判》暗指是納粹集中營幫兇　波蘭總理：會誤導觀眾要忠於史實

阿金散步到一半...突跳水表演「海豚秀」　媽傻眼：我到底養了什麼

地方熱門新聞

花博部分草木乾　策展人指管理不當

落日條款生效！30年高雄夜市今晚熄燈

綠營動員桃園義消　為小英造勢惹議

魚菜共生　不必划船採紅菱

蘇清泉列不分區立委安全名單　王進士：最佳布局

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台灣風景與警察登上比利時自行車部落格

行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

竹市年輕爸媽拚六胎

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

AI跨域應用講座　中大開講還有4場

打擊違規張貼小廣告

警撥打每一通電話　助勞工平安回工作地

廖志坤基金會　23年頒千萬嘉惠學子

更多熱門

相關新聞

屋奴不是喊假的　北市購屋近6成收入被房貸吃掉

屋奴不是喊假的　北市購屋近6成收入被房貸吃掉

晉升有殼族壓力大，想在北市佔有一席之地，平均家庭月收入近6成得上繳銀行，根據內政部今日發布第2季房價負擔能力指標，參考「房貸負擔率」、「房價所得比」數據，顯示雙北購屋族壓力沉重，平均家庭月收入4成以上拿去繳房貸，而六都中又以北市壓力最重，家庭月收入6成得上繳銀行、付房貸。

桃園龜山回收廠大火！濃煙飄向國道

桃園龜山回收廠大火！濃煙飄向國道

汪乖站路邊遭踹重傷亡　飛踢男回應了

汪乖站路邊遭踹重傷亡　飛踢男回應了

桃園報修路燈電話　竟是空號　

桃園報修路燈電話　竟是空號　

瑪莎拉蒂詭遭拖吊！車主怒報警

瑪莎拉蒂詭遭拖吊！車主怒報警

關鍵字：

桃園工作職缺地圖就業

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面