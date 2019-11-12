居家附近有那些職缺？　桃園「工作職缺地圖」報您知

▲桃園就業服務處開發「職缺地圖」網站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在求職過程中，工作地點向來是民眾考量的重點之一，然而現行各大求職網的職缺多以文字列表方式呈現，不僅看不出區域間的職缺多寡，也難以理解工作地點於求職者居住地的相對位置。桃園市政府就業服務處開發「桃園市工作職缺地圖」網站，以職缺地圖方式，讓職缺位置及資訊一目了然。

桃園市政府就業服務處指出，經整合「台灣就業通」的職缺資訊及「Google地圖」功能，開發「桃園市工作職缺地圖」網站，以職缺地圖方式，讓職缺位置及資訊一目了然，提供求職民眾另一個快速搜尋工作職缺的管道。

▲桃園就業服務處開發「職缺地圖」網站。（圖／市府提供）

透過職缺地圖民眾可配合自身使用的交通方式來選擇理想職缺及工作地點，如看到理想的職缺，可直接透過網站系統連結台灣就業通投遞履歷，或聯繫本處就業服務據點協助洽詢及推介，達到快速篩選媒合的效果。

「桃園市工作職缺地圖」即日起正式上線，除職缺搜尋功能外，更將職業訓練、就促課程、現場徵才活動等資源訊息一併規劃整合於地圖中，提供桃園市民更便利、更完整的就業服務。除此之外，該系統還支援手機或平板使用，讓求職民眾隨時隨地都可以用行動裝置，找尋適合職缺！更多詳細資訊請上就服處官方網站查詢(https://oes.tycg.gov.tw)，或觀賞桃園市工作職缺地圖宣導影片(https://bit.ly/34xqjmT)。

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