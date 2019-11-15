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桃園精彩活動連連　秋冬旅遊補助即將用完市府再爭取額度

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▲秋冬旅遊補助即將用完，桃園市府再爭取。（圖／市府提供）

▲秋冬旅遊補助即將用完，桃園市府再爭取。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通部觀光局為持續提振國旅觀光市場，於今年9月起推出擴大國旅秋冬旅遊獎勵計畫，桃園市獲撥補助經費4,000萬元，即補助4萬間客房，截至15日止，已補助36,543間客房，補助使用率達9成，為避免遊客來桃園無法適用秋冬補助，市府表示，已申請增加補助額度，12月31日前皆可放心申請。

市府觀旅局指出，此次秋冬專案基本補助為每位國民，於活動期間9月1日至12月31日周日至周五入住有參加活動的旅館民宿，每房最高可折抵住宿費用1000元；行政院各部會搭配秋冬補助提出各項措施，民眾於入住時可享經濟部加碼每房發放夜市抵用券200元。另外旅客只要持旅宿業者開立之住宿發票，再享大眾池免費泡湯一次或湯屋折200元之優惠。?

桃園市政府也於秋冬補助期間推出各項活動，其中，11月9日至12月1日舉辦「2019桃園花彩節」，打造約17公頃花海，邀請遊客走入桃園鄉村，體驗農業之美；12月底五月天也將第二次造訪桃園，一連在桃園國際棒球場開唱10場次；以及桃園跨年晚會更安排超強卡司一起迎接2020年。桃園精彩活動連連，歡迎大家來桃園並使用秋冬補助。

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