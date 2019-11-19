酒駕自撞男氣護理師「當我是乞丐」　嗆聲完慘撞急診玻璃門

記者黃翊婷／綜合報導

台南35歲劉姓男子今年2月17日下午4時許酒駕自撞，送往醫院治療卻對護理人員飆罵三字經，嗆聲「等你下班就知道了」、「我這次如果沒死，一定會找你」；但他到案後強調，是因為不滿被當乞丐丟著不管，內心很不爽才會開罵，「我當時很賭爛（台語），不能罵嗎？」台南地院法官認為，劉男的行為的確違反醫療法，最後依法判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

▲劉男認為護理人員把自己當成乞丐，害他乾等半小時。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，有毒品前科的劉男事發當天先騎車到朋友家喝酒，返家途中卻因為不勝酒力自後方撞上另外一輛小客車，並在下午4時48分送抵台南某醫院的急診室，但27分鐘後，吳姓護理師幫忙推床進入X光室做檢查時，他卻突然開罵三字經，甚至威脅「等你下班，你就知道了，X！」接著又與X光室的檢驗人員起口角，最後乾脆拒絕診療，自己下床走出急診室。

沒想到幾分鐘之後，劉男又被警員和親友帶回醫院進行酒精測試，他怒氣未消，當著其他病患面前大聲飆罵護理人員，「剛剛把我丟在那邊，現在在說什麼瘋話啊」、「看X小」、「我這次如果沒死，一定會找你」；此時，保全獲報前來制止，他竟出腳狠踹急診室大門，又用手指猛戳保全的臉頰，接著趕在警車抵達前自行搭計程車離開。

▲劉男酒駕自撞小客車。

劉男到案後辯稱，一切都是因為不滿護理人員把他丟著不管，白白浪費半小時的時間，「都沒有人來看我，當我是乞丐」、「我只有跟護士說『劉XX你老爸喔』，接著就要離開，結果撞到玻璃門，保全就跑來把我壓在地上」、「我是有罵保全跟護士，我當時很賭爛，不能罵嗎？」

台南地院法官認為，劉男只是因為不滿醫護人員的處置，就隨意恐嚇、謾罵、妨害執行醫療業務，不僅減損整體醫療士氣和品質，也間接影響到其他病患的權益與安全，考量到他經濟狀況不佳，還有老母親需要扶養，最後依違反醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

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