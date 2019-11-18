「火球」畫過路面！台中休旅車拖行機車3百米影片曝　目擊者：是在拍特技？

記者白珈陽／台中報導

台中市18日凌晨發生一起酒駕肇逃事故，林姓男子駕駛休旅車行經北屯區松竹路與興安路口，與王姓男子的機車對撞後逃逸，機車卡在車底摩擦地面導致起火，林男拖行機車在黑夜中宛如彗星般的火球繼續直行約300公尺後停止，幸好王男遭撞當下被彈飛沒有跟機車一起捲到車底，命大僅受輕傷。警消獲報趕赴現場，將火勢迅速撲滅，林男經測酒測值超標，警依公共危險罪嫌送辦。另外，有民眾目擊他棄車逃走時疑似丟了一個不明包裹，但警方尚未尋獲。

▲休旅車拖行機車造成巨大火花。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，林姓男子（47歲）18日凌晨12時許，駕駛休旅車沿北屯區松竹路往崇德路方向行駛，而王姓男子（25歲）騎機車沿興安路直行，2人在松竹路與興安路口發生碰撞，王男遭撞後彈飛倒地，林男則拖行機車繼續往前行駛約300公尺至松安街口，因無法繼續向前才停止，沿途機車與地面磨擦造成起火，林下車後試圖逃逸遭逮。

▲ 消防人員到場將火勢迅速控制撲滅。

路口監視器影片中，林男休旅車底拖著王男機車造成猛烈火勢，整個車身被大火包圍猶如一顆火球毫不減速繼續直衝，在黑夜中留下如彗星拖著掃把尾的畫面格外醒目。

目擊民眾心有餘悸地說，「他是在表演特技嗎？」，「有點像驚悚片，酒駕就是不對，還有可能造成1、2個家庭永久性的災害。」

▲休旅車拖行機車約300公尺留下刮地痕。

有民眾向警方報稱，林男棄車逃逸時，疑似在附近丟了一個不明包裹，但警方漏夜搜查均無所獲。警方壓制林男後將他帶回派出所偵訊，經酒測酒精濃度超標，全案依公共危險罪嫌送辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

高市觀光局主秘高美蘭「請1個月長假」 綠營狂酸「乾脆辭職」

噁！火鍋吃一半「米奇墜落空襲」…女客頭皮慘遭咬破濺血：餐廳還不願賠

正妹女大生口鼻遭灌瓦斯慘死！「冤魂每晚來搖床」他崩潰帶警挖屍 下跪道歉

