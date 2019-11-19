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妻憂「侵害隱私」少說10筆私房錢　警察夫漏報658萬財產罰14萬

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記者黃翊婷／台北報導

曾擔任台北市警局刑事警察大隊特勤中隊的趙姓小隊長，因為漏報妻子名下的保險、存款等財產，被依違反《公職人員財產申報法》開罰14萬元，他不滿提出行政訴訟並強調，自己真的不知道妻子全部的財產到底有多少，不是故意漏報，但最後還是被台北地院法官裁定敗訴，全案仍可上訴。

判決書中提到，趙男在2013年間擔任台北市警局刑事警察大隊特勤中隊小隊長，是公職人員財產申報法2條第1項第12款規定的應申報財產之人，但他在申報時遺漏配偶名下6筆存款和4筆保險，總計658萬270元，去年被法務部裁處14萬元罰鍰，不滿提出訴願卻被駁回，這才在去年12月間提出行政訴訟。

北市刑大。（圖／翻攝自Google地圖）

▲趙男在北市刑大任職期間，因漏報妻子財產挨罰。他是2006年6月台北市警局第14屆金吾獎的得獎人之一。（圖／翻攝自Google地圖）

趙男主張，當時問過國內五大縣市的特勤中隊及霹靂小組，得知小隊長都不用申報財產，以為自己也不屬於申報財產適用的對象，後來要求妻子提供財產資料，卻被以「侵害隱私權」為由拒絕，他又無權向銀行或保險公司查證，只好把上述情況寫在備註欄，「我不知道妻子沒有把全部的財產資料告訴我，不是故意漏報」，因此希望可以撤銷原處分以及訴願決定。

法務部方面則回應，直轄市政府刑事警察大隊之小隊長，屬於財產申報法第2條第1項第12款之司法警察主管人員，依法應申報財產，加上趙妻接受台北市警局政風室電話詢問，只說到「財產屬於個人隱私，申報有侵害人權之虞」，單憑這句話，實在難以認定趙男有無法申報配偶財產之正當理由。

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲趙妻不知道保險也是財產的一部分。（示意圖／ETtoday資料照）

而趙妻到庭時證稱，在自己的認知中，貸款、存款、房子這種才是需要申報的財產，「我與先生的財產分開，所以不願意讓他知道我有多少存款、貸款，他為了這件事一直跟我吵，我也覺得很煩，大概用手寫了一張紙條，把我的存款、貸款、房子金額給他，後來才知道保險也是財產，以前我不知道那是屬於財產的一部分，我認為這是我個人的隱私，是我私人的東西，想說把存款寫一寫就好，我也沒有發現我的存款有這麼多。」

台北地院法官認為，綜合上述供詞，的確難以認定趙男有據實申報之確信，主觀上對於上開可能構成行政違章之申報不實情事，具有預見其發生而其發生並不違背其本意之間接故意存在，雖然他提出向銀行要求配偶財產資料遭拒的錄音譯文，但還是無法解釋非故意漏報，最後裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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