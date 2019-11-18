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社會 社會焦點 保障人權

「幼稚園起就沒看過媽媽」　身障母告大學兒討每月1萬扶養費

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記者黃翊婷／綜合報導

台南周姓婦人患有智能障礙、癲癇等病症，去年底徐姓同居人過世後，只能依靠每月8499元的補助在外租屋生活，不得已才決定提告要求22歲的王姓兒子負起扶養責任。但台南地院法官認為，王男自幼稚園起就沒有見過母親，雙方感情不佳，多年來也沒有任何聯繫，最後裁定駁回周婦的告訴。

▲▼母親、媽媽、母女、母子。（圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲王男從小就對母親沒有什麼印象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，周婦1990年間結婚，7年後才生下兒子，但丈夫隨即將寶寶帶回台南養育，她則和養父母繼續住在台中，這段婚姻直到2006年才被台南地院判決離婚而消滅，當時兒子的監護權歸丈夫所有；後來養父母陸續過世，她只好搬到徐男家中同住，兩人相伴生活，無奈對方在2018年底過世，逼不得已才自己在外租屋居住。

周婦主張，自己患有智能障礙、癲癇症、心臟病、貧血等病症，因為沒有工作能力，年輕時依靠養父母過活，現在身邊的人陸續過世，她每月只有8499元的補助，根本不夠生活開銷，於是決定提告要求兒子扶養，「他現在22歲，除了尚在就學外，應有基本的謀生能力，可以負起扶養我的責任」，並補足不足的1萬1037元，達到台南市平均每人每月消費支出的水準。

作業,功課,學生,學習。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲王男雖然是大學生，經濟上仍得依靠父親支援。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

但王男到庭調解時抗辯，母親從他4、5歲時就離家，之後從未返回照顧、探視自己，小學三年級時雙親打離婚官司，當時的資料上也有記載，「我從讀幼稚園起就沒有看過媽媽，對媽媽我沒有印象，都是奶奶照顧我，媽媽從來沒有找過我，我不知道媽媽的下落」，況且他雖然就讀大學，但仍與父親同住，沒有餘力給付母親的扶養費。

台南地院法官認為，周婦因為健康因素無法工作，難以維持生活，的確有受到扶養的必要，但她與兒子感情不佳，母子倆分離將近20年，期間都沒有互動、探視，如今反過來要求兒子負擔扶養費，顯然有失公平，最後認定她的請求無理由，裁定駁回。

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